Суд вернул исковое заявление Успенской к Киркорову
Иск певицы Любови Успенской к народному артисту России Филиппу Киркорову вернули заявителю. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.
«Иск Любы Успенской к Филиппу Киркорову возвращен - неправильная подсудность. Перефразируя Чехова: „На деревню дедушке. От бабушки“», - прокомментировал звездный юрист.
Заявление рассматривал Басманный районный суд Москвы. Представитель Успенской указала, что порочащие артистку высказывания содержатся в интервью Киркорова для шоу «Сплетни-шейкер».
Ссора между артистами началась после того, как певица обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Король поп-эстрады заступился за врача, а Успенская назвала артиста «женоненавистником».
Тогда Киркоров подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.