Суд вернул исковое заявление Успенской к Киркорову

Модель Бьянку Цензори, жену рэпера Канье Уэста, сфотографировали в откровенном боди во время шопинга в Токио. Снимки знаменитости опубликовало издание Daily Mail.

Уэст и Цензори подобрали для похода по магазинам одежду в белых тонах. Рэпер надел куртку с капюшоном и широкие брюки, а его возлюбленная - боди с высоким горлом. Модель продемонстрировала публике свои подтянутые ноги и круглые ягодицы, завершив образ белыми резиновыми тапочками.

Поклонники пары в соцсетях пошутили, что рэпер наконец подберет для своей жены одежду, в которой она не будет выглядеть слишком вульгарно. Например, в конце мая модель засняли на улицах Лос-Анджелеса без штанов. На ней были капроновые колготки и топ телесного цвета.

Ранее бывшая ассистентка Уэста Лорен Пишотта обвинила артиста в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении. По ее словам, музыкант отправлял ей непристойные сообщения и видео сексуального характера.