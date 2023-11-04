Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения блогеру Шабутдинову

«Утешали друг друга». Актеры «Друзей» пришли проститься с Мэттью Перри

Звезды сериала «Друзья» пришли на закрытую панихиду по своему коллеге Мэттью Перри на кладбище в Лос-Анджелесе. Оно расположено неподалеку от студии Warner Bros., где проходили съемки культового проекта. По данным издания Daily Mail, все пятеро коллег Перри по сериалу держались вместе.

Звезды сериала «Друзья» пришли на закрытую панихиду по своему коллеге Мэттью Перри на кладбище в Лос-Анджелесе. Оно расположено неподалеку от студии Warner Bros., где проходили съемки культового проекта. По данным издания Daily Mail , все пятеро коллег Перри по сериалу держались вместе.

«Коллеги Мэттью Перри по фильму „Друзья“ <…> утешали друг друга возле церкви. <…> Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер прибыли вместе, все одетые в черные костюмы и мрачные. <…> После часовой церемонии к ним присоединился Мэтт Леблан», - уточнили авторы статьи.

Одной из первых пришла Энистон. На мероприятии присутствовали родители и отчим актера - он был одним из тех, кто нес гроб. Очевидцы рассказали изданию, что на похоронах не было человека, который бы не плакал.

По информации СМИ, служба завершилась исполнением песни Питера Гэбриэла Don’t Give Up, в которой есть строки: «Борьба окончена, по крайней мере, так кажется, я человек, чьи мечты рухнули».

Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело нашли в джакузи. Актеру, сыгравшему Чендлера Бинга в сериале «Друзья», было всего 54 года.