04 ноября 2023, 13:53

Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения блогеру Шабутдинову

Телеканал «360»
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Таганский районный суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Аяза Шабутдинову. В распоряжении «360» оказались фотографии бизнес-тренера в зале суда.

Суд Блогеры
04 ноября 2023, 13:52
«Утешали друг друга». Актеры «Друзей» пришли проститься с Мэттью Перри
кадр из сериала
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Звезды сериала «Друзья» пришли на закрытую панихиду по своему коллеге Мэттью Перри на кладбище в Лос-Анджелесе. Оно расположено неподалеку от студии Warner Bros., где проходили съемки культового проекта. По данным издания Daily Mail, все пятеро коллег Перри по сериалу держались вместе.

Звезды сериала «Друзья» пришли на закрытую панихиду по своему коллеге Мэттью Перри на кладбище в Лос-Анджелесе. Оно расположено неподалеку от студии Warner Bros., где проходили съемки культового проекта. По данным издания Daily Mail , все пятеро коллег Перри по сериалу держались вместе.

«Коллеги Мэттью Перри по фильму „Друзья“ <…> утешали друг друга возле церкви. <…> Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер прибыли вместе, все одетые в черные костюмы и мрачные. <…> После часовой церемонии к ним присоединился Мэтт Леблан», - уточнили авторы статьи.

Одной из первых пришла Энистон. На мероприятии присутствовали родители и отчим актера - он был одним из тех, кто нес гроб. Очевидцы рассказали изданию, что на похоронах не было человека, который бы не плакал.

По информации СМИ, служба завершилась исполнением песни Питера Гэбриэла Don’t Give Up, в которой есть строки: «Борьба окончена, по крайней мере, так кажется, я человек, чьи мечты рухнули».

Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело нашли в джакузи. Актеру, сыгравшему Чендлера Бинга в сериале «Друзья», было всего 54 года.

Сериалы Актеры
04 ноября 2023, 12:17
Машину Пугачевой заметили у музыкальной студии в Твери
flickr
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Принадлежащий Алле Пугачевой автомобиль Rolls-Royce заметили в Твери возле студии «Салам», написал Telegram-канал Shot. Местные жители предположили, что певица решила записать песню в России. Раньше она уже сотрудничала с этой студией.

Машина стояла возле здания довольно долгое время. Авторы статьи отметили, что студия, работающая с 1989 года, временно не принимает обычных посетителей, но для Пугачевой могли сделать исключение.

В числе ее бывших клиентов - Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Леонид Агутин, Алсу, Ирина Аллегрова.

Основатель «Салама» звукорежиссер Игорь Лалетин от комментариев отказался.

Пугачева вернулась в Россию на этой неделе. Это вызвало у СМИ большой интерес, притом никаких официальных комментариев по этому поводу нет. Появляется самая разная информация: как о том, что она приехала навсегда и хочет вернуть замок в деревне Грязи, так и о том, что это временный визит, и скоро Примадонна улетит на Кипр.

Музыка Алла Пугачева Машины
04 ноября 2023, 11:59
Блогера Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы — СМИ
YouTube
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Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве, доставили в Таганский суд Москвы. Там ему изберут меру пресечения. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Издание опубликовало видео, на котором обвиняемого выводят из машины полиции и ведут к зданию суда.

Известный блогер называл себя рублевым миллиардером и предлагал всем желающим научиться зарабатывать миллионы на его платных курсах. Одна из его бывших клиенток призналась, что судится с Шабутдиновым не первый год.

Тридцатидвухлетнего блогера задержали накануне в съемных апартаментах в Москве, куда он вернулся из-за границы. В тот день он собирался запустить очередной курс, однако правоохранители нарушили эти планы.

Аязу Шабутдинову уже предъявили обвинение. Коучу вменяют восемь случаев мошенничества - именно столько человек заключили с ним договоры на крупные суммы. Шабутдинов не признает вину. Тем не менее суд рассмотрит вопрос о его взятии под стражу.

Задержания Уголовное дело Суд Блогеры
04 ноября 2023, 06:00
«Сашка целуется с Дорониной». Немоляева рассказала, как ревновала мужа к коллеге по цеху
РИА «Новости»
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Народная артистка России Светлана Немоляева заявила, что только недавно смогла посмотреть фильм «Еще раз про любовь» 1967 года, где в любовной сцене снялись ее покойный муж Александр Лазарев и актриса Татьяна Доронина. Об этом она рассказала в интервью «Аргументам и фактам».

«Фильм не то что мне не понравился - мне просто неприятно было смотреть, что мой Сашка обнимается, целуется с Дорониной. Это было другое чувство, чисто личное, понятное, по-моему, любой женщине», - объяснила звезда.

По ее словам, они с Александром прожили 50 лет вместе. В момент выхода фильма их сыну Александру исполнился год. Тогда актриса не могла избавиться от чувства ревности и поэтому сказала мужу, что больше одного раза не посмотрит картину.

Через время женщина поменяла взгляды и смогла посмотреть фильм как на произведение. Знаменитость назвала роскошной работу актеров в проекте и отметила, что в те времена было «немножечко другое искусство».

Ранее Немоляева заявила, что ее ошеломили слова о жителях Донбасса со стороны коллеги по цеху Владимира Талашко. После начала СВО актер стал поддерживать украинскую сторону и назвал жителей новых регионов «уголовниками».

Семья Кино Фильмы

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