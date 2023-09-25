Суд по иску к приемной семье Дани Милохина проведут в октябре

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«Заседание перенесли на 16 октября из-за неявки привлеченного лица, который не пришел к назначенному времени. Он находится в больнице», - указали в пресс-службе.

Мэрия Анапы потребовала снести здания, которые занимает приемная семья Милохина, в рамках дела о самовольных постройках. По предварительной версии, земли использовали ненадлежащим образом. Помимо этого, Дмитрию Тюленеву не выдавали разрешения на то, чтобы он приспособил одну из хозпостроек под магазин.

Ранее приемный отец Милохина рассказал о требовании городской администрации снести два дома - его и родительский. По словам Тюленева, в начале лета в его магазине провели проверку из-за жалобы от анонимного покупателя. Также в дом к семье, в которой воспитывают пятерых детей, приходили сотрудники органов опеки.

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