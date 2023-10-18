Суд перепутал Галкина с журналистом Гликиным
Карточку на сайте Головинского суда со сведениями о том, что на российского юмориста Максима Галкина* составили административный протокол из-за нарушения закона об иноагентах, опубликовали по ошибке. Штраф грозит не Галкину*, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Карточка на Галкина М.А.* была составлена ошибочно», - информировали там.
В карточке указывалось, что якобы Галкину * вменили нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), максимальный штраф по статье - 50 тысяч рублей. Однако позже фамилию изменили - вместо Галкина* в карточке теперь журналист Максим Гликин**. Именно ему, а не шоумену, грозит штраф.
Максима Галкина* признали иноагентом в сентябре 2022 года, а Гликина** - годом ранее. Оба попытались оспорить решение Минюста в суде, но неудачно. И шоумен, и журналист живут за пределами Российской Федерации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
**Максима Гликина признали иноагентом в России.