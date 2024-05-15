Суд отказал в иске к Ивлеевой о компенсации после «голой» вечеринки

Там уточнили, что исковые требования поступили в суд от Лукмановой Ольги и Соколова Артема из ООО «Арт Центр». Они пытались взыскать с Ивлеевой компенсацию за моральный вред за проведение вечеринки «almost naked party» в клубе «Мутабор».

Мероприятие, организованное блогером, прошло в конце 2023 года. По заявленному дресс-коду представители шоу-бизнеса пришли на вечеринку в полуобнаженном виде. Фото с мероприятия попало в Интернет. В итоге общественность раскритиковала артистов и Ивлееву за непристойное поведение.

Первым подал иск в суд актер и продюсер Александр Иншаков вместе со своими единомышленниками, но заявление не приняли даже к рассмотрению. Затем адвокат Александр Трещев потребовал через суд от блогера и МТС миллиард долларов за «голую» вечеринку. Кроме того, на Ивлееву подали в суд православный активист из Тюмени Юрий Рябцев и активистка Александра Пак, которая попросила один рубль компенсации.

Один из участников «голой» вечеринки рэпер Vacio накануне сбежал из России в США. Вскоре после скандального мероприятия ему пришла повестка в армию. На днях артист должен был отправиться служить, но предпочел покинуть страну.