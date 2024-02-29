Суд отказал Бари Алибасову в иске из-за игрового ноутбука

Так, 25 сентября Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к известному магазину техники. Музыкант обращался в связи с неисправной техникой, которую приобрел в Сети.

По информации «МК» , артист купил дорогостоящий игровой ноутбук, чтобы играть в любимую игру World of Tanks, однако тот не работал надлежащим образом. Технику несколько раз относили на ремонт, но, по словам заявителя, ноутбук продолжал долго грузиться и тормозить.

Тогда Алибасов обратился с иском в суд. Первая попытка завершилась неудачей: геймеру сказали обратиться к магазину с досудебной претензией. Заявление приняли к рассмотрению. Однако на этот раз суд вновь отклонил иск Алибасова.

«Не исправлены недостатки искового заявления и приложенных к нему документов в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения», - сообщили в документе.

Ранее стало известно, что у Бари Алибасова возникли проблемы с памятью после инсульта.