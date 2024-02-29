29 февраля 2024, 10:52

Суд отказал Бари Алибасову в иске из-за игрового ноутбука

Global Look Press
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Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск продюсера группы «На-На» и музыканта Бари Алибасова против магазина оргтехники, потому что не были исправлены недостатки заявления и документов. Об этом сообщили на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Так, 25 сентября Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к известному магазину техники. Музыкант обращался в связи с неисправной техникой, которую приобрел в Сети.

По информации «МК» , артист купил дорогостоящий игровой ноутбук, чтобы играть в любимую игру World of Tanks, однако тот не работал надлежащим образом. Технику несколько раз относили на ремонт, но, по словам заявителя, ноутбук продолжал долго грузиться и тормозить.

Тогда Алибасов обратился с иском в суд. Первая попытка завершилась неудачей: геймеру сказали обратиться к магазину с досудебной претензией. Заявление приняли к рассмотрению. Однако на этот раз суд вновь отклонил иск Алибасова.

«Не исправлены недостатки искового заявления и приложенных к нему документов в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения», - сообщили в документе.

Ранее стало известно, что у Бари Алибасова возникли проблемы с памятью после инсульта.

Суд Бари Алибасов Москва
29 февраля 2024, 11:17
Shaman и Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове
РИА «Новости»
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Документальная лента «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» выйдет на экраны 7 марта. В фильме прозвучат комментарии известных коллег музыканта, таких как Shaman, Николай Басков, Дима Билан, Алсу, Дмитрий Маликов и многих других, сообщило ИА «ИнтерМедиа».

Фильм раскроет историю звезды конца 80-х - начала 90-х годов, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, чья музыка звучала повсеместно. Несмотря на популярность, многие детали жизни певца до сих пор оставались за кадром.

В документальном фильме покажут детей Шатунова, которых артист старался скрывать от прессы, а также личные видеозаписи.

Зритель сможет увидеть и эксклюзивное интервью с Сергеем Кузнецовым, основателем «Ласкового мая», который, как и Шатунов, скончался в 2022 году.

Фильм попытается ответить на многочисленные вопросы: как Шатунов, будучи сиротой, смог добиться колоссальной любви и популярности? Как сложилась судьба группы и почему она распалась на пике успеха? Почему артист не получал доходы от своего творчества и куда делись заработанные миллионы? Ранее продюсер Андрей Разин обвинил вдову Юрия Шатунова в присвоении чужой интеллектуальной собственности. Его возмущение вызвали песни «Ласкового мая», использованные в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Фильмы Музыка Юрий Шатунов Shaman
29 февраля 2024, 05:44
Умер комик и звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис
Freepik
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Известный американский комедийный актер, звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис скончался в возрасте 76 лет в США. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Знаменитость ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелосе. Причина - сердечный приступ. Как рассказал его биограф Джефф Абрахам, Льюис ушел со сцены, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона. С этим заболеванием он боролся последние два года.

Актер прославился благодаря роли принца Джона, которую он сыграл в фильме режиссера Мела Брукса «Робин Гуд: мужчины в трико». В его фильмографии также роли в сериале «Оставь это, Ларри!», ситком «Все, кроме любви», картины «Покидая Лас-Вегас» и «Вагоны на восток».

Коллеги простились с Льюисом, выразив свои соболезнования и высоко оценив его талант.

«На печальной ноте скончался великий Ричард Льюис», - написала в соцсетях актриса Бетт Мидлер.

Стив Мартин назвал «большой печалью» его уход из жизни.

США Смертность Сериалы Актеры
29 февраля 2024, 03:32
Скандалы назвали причиной невостребованности Татьяны Васильевой
РИА «Новости»
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Народная артистка России Татьяна Васильева часто снимается в различных ток-шоу, иногда ее можно увидеть на театральной сцене. Последние несколько лет в карьере актрисы не было каких-либо заметных ролей в фильмах, рассказала изданию «Страсти» кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова.

По мнению эксперта, именно скандальные ток-шоу стали причиной творческих неудач Васильевой. Артистка слишком увлеклась тем, что «делает тайное явным», ведь это помогало ее имени чаще мелькать в заголовках СМИ.

«Множество скандальных заявлений Васильевой о подробностях своей личной жизни, нападки на людей бросают тень на любимую многими актрису и не способствуют появлению новых ролей», - отметила Деменцева.

Она добавила, что Васильева до сих пор способна сыграть хорошие роли. Поэтому зрителям было бы приятно увидеть ее на сцене или большом экране.

Актриса Татьяна Васильева ранее рассказала, что не пренебрегала помощью хирургов для улучшения своей внешности. Однажды у нее случилось осложнение после пластической операции. Перед процедурой артистка выпила много лекарств из-за болезни, что привело к печальным последствиям.

Фильмы Татьяна Васильева Ток-шоу
29 февраля 2024, 02:36
«От меня все теряют голову». Волочкова рассказала о своих многочисленных романах
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что все мужчины теряют от нее голову, а также назвала миллиардера Сулеймана Керимова своей самой главной любовью в жизни. Об этом артистка рассказала ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Волочкова призналась, что в ее жизни было много романов, причем и с женатыми мужчинами. По ее словам, для нее главное было то, что человек восхищается ее творчеством, ее шпагатом, уделяет ее внимание, возлагает к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты». Артистку не волнует, есть ли при этом у него штамп в паспорте.

«Мужчина - это не коза не веревке, его невозможно привести или увести. Это выбор мужчины. Есть женщины, которые соблазняют. Я в этом не нуждаюсь», - подчеркнула она.

Волочкова выразила уверенность, что ответственность за семью, за ее сохранение несут мужчина и его супруга, а не она. Первый виноват в том, что «предает свою жену и идет на сторону, к другой женщине». Супруге же стоит озаботиться тем, как удержать мужа в своей постели.

«Любая женщина может сделать так, чтобы ее мужчина даже не посмотрел в сторону», - добавила балерина.

Волочкова также высказалась и о мужчинах в своей жизни, у которых не было денег.

«У них было большое достоинство - в прямом и переносном смысле этого слова. Большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству», - объяснила она.

На вопрос о сексе за деньги она ответила, что ей платят за творчество, а близость происходит только тогда, когда она сама хочет отблагодарить мужчину за его поступок.

«Был у меня секс за деньги? Да, был, но только не за деньги. У меня в жизни были люди, которые мне миллионы долларов платили, оплачивали расходную часть моих проектов, которыми я потом на безвозмездной основе радовала зрителей», - рассказала собеседница «360».

Ранее Волочкова рассказала, что еще ищет спутника жизни, но вот детей больше рожать не хочет.

Интервью Мужчины Секс Анастасия Волочкова

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