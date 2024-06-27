27 июня 2024, 16:47

Суд обязал солиста «Руки Вверх» Жукова погасить долги по коммуналке

Global Look Press
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В Москве суд взыскал с солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова задолженность по коммунальным услугам. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что мировой судья участка № 373 Таганского района 18 июня вынес два судебных приказа в отношении Жукова. Теперь артист обязан расплатиться с долгами по ЖКХ.

О какой конкретно сумме идет речь - пока неизвестно.

В аналогичную ситуацию попал актер Дмитрий Дюжев. Он задолжал за коммуналку около 45 тысяч рублей. Артиста уже объявили в розыск приставы, чтобы взыскать задолженность.

Ранее певец Александр Розенбаум судился с коммунальщиками из-за долгов за электричество, но проиграл. Теперь ему нужно выплатить 386 тысяч рублей.

Долги Суд ЖКХ Москва Шоу-бизнес Сергей Жуков
27 июня 2024, 17:35
«Жизнь вносит коррективы». Беременную Сати Казанову срочно госпитализировали
Global Look Press
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Бывшую солистку группы «Фабрика» Сати Казанову экстренно госпитализировали. Беременная артистка в своем Instagram* сообщила об отмене концерта.

«К сожалению, по состоянию здоровья и коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Санкт-Петербурга и выступить на VK Fest», - сказала она в видеообращении.

Певица поспешила успокоить фанатов, подчеркнув, что ничего страшного с ней не случилось. Она пояснила, что должна пройти отпределенные медицинские процедуры.

Казанова добавила, что ей ставят капельницы. Другие подробности своей госпитализации она предпочла утаить. Артистка выразила надежду на то, что сможет выступить 13 июля в Москве в «Лужниках».

На днях Казанова объявила о своей беременности. Она заявила, что это долгожданное и вымоленное чудо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Врачи Музыка Шоу-бизнес Сати Казанова
27 июня 2024, 17:15
«Назад дороги нет». Алсу отреагировала на перенос заседания по делу о разводе
Global Look Press
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Певица Алсу заверила, что развод с бизнесменом Яном Абрамовым произойдет и сохранить брак паре не удастся. Заявление артистки передала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По словам артистки, заседание суда по делу о разводе отложили на два месяца для мирного урегулирования условий раздела имущества.

«С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», - добавила она.

Алсу и Абрамов должны были официально развестись сегодня, 27 июня, в день рождения певицы. Однако представители бизнесмена попросили суд отложить процесс для примирения сторон.

О разводе стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.

Алсу Суд Ксения Собчак Семья Громкие разводы Брак Шоу-бизнес
27 июня 2024, 17:08
«Жизнь прекрасна». Алсу показала фото детей в свой день рождения
Global Look Press
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Певица Алсу 27 июня отмечает свое 41-летие. В праздничный день артистка решила поделиться семейным снимком на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею - каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать», - написала она.

Певица выразила благодарность родителям за подаренную жизнь и пожелала им здоровья. Она также поблагодарила детей за то, что наполняют ее любовью и сказала спасибо друзьям и поклонникам.

«По-настоящему теперь понимаю фразу „В *** лет жизнь только начинается!“, - заключила артистка.

На опубликованном фото певица позирует со своими детьми от Яна Абрамова - двумя дочерями Сафиной и Микеллой и сыном Рафаэлем. Отца семейства на снимке нет.

Тем временем Алсу и Абрамов должны были сегодня официально развестись. Однако представители бизнесмена попросили суд отложить процесс для примирения сторон.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Семья Громкие разводы Шоу-бизнес
27 июня 2024, 16:51
«Юбочку забыла надеть»: Евгения Лоза снялась в горячем офисном наряде
РИА «Новости»
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Актриса Евгения Лоза снялась в откровенном деловом наряде без юбки или брюк. Фотографии она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

В комментариях под постом 39-летняя актриса предложила написать пользователям, какие мужские и женские имена им не нравятся. Многие поклонники при этом начали обсуждать откровенный образ артистки.

«Прекрасна как ангел», «Красивый образ», «Настолько здесь лишние эти пиджак, галстук и рубашка!» - написали они.

Ранее дочь Марии Шукшиной Анна опубликовала пикантное фото без бюстгальтера. В своем блоге девушка похвасталась атлетичной фигурой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Для черно-белых снимков актриса подобрала пиджак и рубашку с галстуком. Образ дополнили короткие чулки и ботинки на платформе.

«Юбочку забыла актриса надеть, увлеклась пиаром», - написала одна из пользовательниц Сети.

«Актриса в шортах! Следите искуснее», - ответила ей Лоза.

Фото Instagram Актеры

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