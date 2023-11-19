19 ноября 2023, 13:26

Суд обязал Агутина выплатить долг по коммуналке в 123,5 тысячи рублей — СМИ

РИА «Новости»
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Суд Москвы принял решение взыскать с певца Леонида Агутина задолженность по квартире за коммунальные услуги в размере 123,5 тысячи рублей. Артист не оплачивал счета четыре года, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Агутин не платил за коммуналку с января 2020-го. Последние два с половиной года представители ЖКХ отправляли квитанции и уведомления, напоминая собственнику о долгах, но реакции от певца не получили.

Тогда коммунальщики обратились в суд. Mash уточнил, что состоялось два заседания, на которых Агутина не было.

В итоге суд принял решение в пользу управляющей компании и обязал музыканта выплатить долг.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед налоговой. Супруги выплатили еще 296 миллионов рублей и таким образом полностью выполнили свои долговые обязательства.

Суд ЖКХ Музыка Москва 2023
19 ноября 2023, 13:08
Блогер Лерчек и ее муж погасили долги в полмиллиарда рублей — СМИ
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Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Супруги выплатили еще 296 миллионов рублей и таким образом полностью выполнили свои долговые обязательства. Задолженность супружеской четы составляла примерно полмиллиарда рублей, напомнило издание.

Этот платеж стал вторым по счету - в первый раз Чекалины выплатили 311 миллионов рублей. Ранее блогера Лерчек оштрафовали на 124 миллиона рублей за уклонение от уплаты налогов , суд арестовал имущество и банковские счета супругов в рамках уголовного дела. Через некоторое время за счет дополнительных начислений по решению ФНС штраф вырос.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщал, что трудности с выплатой пени возникли из-за заморозки счетов. Он добавил, что его клиентка обратилась в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста.

Долги Налоги Блогеры
19 ноября 2023, 05:31
Певица Азиза рассталась с мужем ради любовника на 30 лет младше нее
YouTube
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Певица Азиза, которой в следующем году исполнится 60 лет, выступила в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» и поразила поклонников откровениями. Темой передачи были пары с большой разницей в возрасте. Азиза рассказала, что нашла нового любовника на 30 лет моложе нее.

Звезда рассказала, что рассталась с мужем, который был на 17 лет младше нее. Итальянец Алессандро Лорте уехал на родину, уже год супруги живут порознь. Азиза призналась, что не чувствует себя «женой декабриста» и продолжает жить дальше. У нее появился молодой любовник, призналась певица.

«Дело в том, что я не могу любить нескольких мужчин сразу. У меня есть человек, который… не из Италии. У нас с ним разница 30 лет», - шокировала публику Азиза.

Артистка не раскрыла имени своего кавалера, но выглядела очень счастливой, она считает, что их роман может вылиться во что-то серьезное. Певица не скрывает, что давно мечтает о ребенке.

В июне стало известно, что Азиза отложила церемонию венчания со своим мужем-итальянцем Алессандро Лорте на неопределенный срок. Брак Азиза и Лорте заключили в 2021 году.

Музыка Брак
19 ноября 2023, 05:11
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина вернулась в Россию из Аргентины с новорожденной дочерью
Кинопоиск
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Российская актриса Ольга Кузьмина, родившая в Аргентине дочь, вернулась с мужем и ребенком в Россию. В московском аэропорту артистку встречал 10-летний сын от первого брака Гордей, сообщило издание Starhit.

Звезда сериала «Кухня» сообщила о прилете на родину в своем блоге. Дочь Кузьмина назвала Мирой-Марией, девочке чуть больше месяца. Семья перенесла 15 часовой перелет в Адис-Абебу, а после пересадки еще восемь часов до Москвы.

Супруги отметили, что будут скучать по Аргентине, но жить планируют в России. В Аргентине Кузьмина помимо родов снималась в тревел-шоу для федерального канала.

В феврале Аргентина стала отменять вид на жительство россиянок, которые получили его в стране в связи с рождением ребенка и тут же ее покинули. Незадолго до этого миграционные службы Аргентины в аэропорту Буэнос-Айреса отказали во въезде в страну 18 беременным гражданкам России.

В Кремле сообщили, что не обсуждают вероятный отказ выплаты материнского капитала женщинам, которые уезжают рожать ребенка за рубеж.

Дети Беременность Аргентина
19 ноября 2023, 05:08
Поклонники ополчились на Тиму Белорусских из-за концерта в Москве
РИА «Новости»
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Концерт Тимы Белорусских в московском клубе Atmosphere закончился скандалом, поклонники потребовали извинений за опоздание и слишком короткое выступление. Об этом фанаты исполнителя рассказали Telegram-каналу Shot.

В афише клуба значилось, что выступление Белорусских начнется в 19:00, но артист опоздал и на сцене появился после 20:00. Белорусских за час спел свои хиты про незабудку и мокрые кроссы и пошел покурить.

После он пообщался с поклонниками и заявил, что «больше не гуляет», поэтому после концерта направляется домой отдыхать. Фанаты рассказали Shot, что остались недовольны концертом - сначала пришлось долго ждать исполнителя, слушать малознакомых диджеев, а потом концерт закончился слишком быстро. Поклонники требуют от артиста извинений.

В январе 2021 года Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) задержали за хранение наркотиков. У музыканта нашли гашиш и амфетамин.

Концерты Музыка

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