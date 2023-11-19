По информации издания, Агутин не платил за коммуналку с января 2020-го. Последние два с половиной года представители ЖКХ отправляли квитанции и уведомления, напоминая собственнику о долгах, но реакции от певца не получили.

Тогда коммунальщики обратились в суд. Mash уточнил, что состоялось два заседания, на которых Агутина не было.

В итоге суд принял решение в пользу управляющей компании и обязал музыканта выплатить долг.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед налоговой. Супруги выплатили еще 296 миллионов рублей и таким образом полностью выполнили свои долговые обязательства.