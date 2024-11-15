Суд начнет рассматривать иск Седоковой о разводе с Тиммой в конце ноября

Певица собирается расторгнуть брак с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, игравшем за петербургский «Зенит» и «Химки». Она подала на развод в октябре.

Пара познакомилась в 2019 году и через год поженилась. Свадьба прошла в узком кругу на элитной вилле в Подмосковье.

Певица призналась в соцсетях, что устала от брака. Несмотря на проблемы в личной жизни, она продолжает работать и выступать на сцене. Брак с Тиммой для артистки был третьим по счету. Солистка «ВИА Гры» имеет дочерей от футболиста Валентина Белькевича и бизнесмена Максима Чернявского, а также сына от предпринимателя Артема Комарова.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) развелся со своей второй женой Еленой Мартыновой. По его словам, на разрыв семейных уз повлиял напряженный график работы и большой уровень занятости.