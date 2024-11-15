15 ноября 2024, 11:14

Суд начнет рассматривать иск Седоковой о разводе с Тиммой в конце ноября

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы назначил процесс по иску бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой о разводе на 22 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».

Певица собирается расторгнуть брак с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, игравшем за петербургский «Зенит» и «Химки». Она подала на развод в октябре.

Пара познакомилась в 2019 году и через год поженилась. Свадьба прошла в узком кругу на элитной вилле в Подмосковье.

Певица призналась в соцсетях, что устала от брака. Несмотря на проблемы в личной жизни, она продолжает работать и выступать на сцене. Брак с Тиммой для артистки был третьим по счету. Солистка «ВИА Гры» имеет дочерей от футболиста Валентина Белькевича и бизнесмена Максима Чернявского, а также сына от предпринимателя Артема Комарова.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) развелся со своей второй женой Еленой Мартыновой. По его словам, на разрыв семейных уз повлиял напряженный график работы и большой уровень занятости.

Суд Музыка Брак Анна Седокова
15 ноября 2024, 09:54
Киркорова объявили в розыск из-за штрафов на Rolls-Royce
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Судебные приставы объявил в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным Shot, артист задолжал 30 неоплаченных штрафов за Rolls-Royce.

Судебные приставы объявил в розыск певца Филиппа Киркорова. По данным Shot , артист задолжал 30 неоплаченных штрафов за Rolls-Royce.

Источник канала уточнил, что автомобиль поп-короля с декабря прошлого года 31 раз нарушил правила дорожного движения. Речь идет в том числе о превышении скорости, нарушении требований разметки и стоянки в неположенном месте.

В итоге Киркорову насчитали штрафов на 24 тысячи рублей. Однако исполнитель хита «Просто подари» их не оплатил. В итоге приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.

По данным канала, сам артист за рулем не ездит. Он предпочитает передвигаться на заднем сидении в качестве пассажира.

Ранее Киркоров вновь оказался в центре очередного скандала. По данным Life , пользователи Сети на одном из видео заметили, что артист поет под фонограмму. После этого его потребовали убрать со сцены.

Штрафы Филипп Киркоров Артисты
13 ноября 2024, 13:53
Шаман приехал на похороны своего пресс-секретаря
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Ярослав Дронов (Шаман) приехал на Троекуровское кладбище на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он скоропостижно умер в своей квартире в Москве вечером 9 ноября. Причину смерти медиаменеджера еще предстоит установить, в качестве основных версий рассматривают инфаркт и отравление неизвестным веществом. Точную причину объявят после проведения экспертизы. С Шаманом пресс-секретарь работал с 2022 года.

Накануне Дронов на концерте в Липецке не смог сдержать слез , исполняя песню «Я останусь с тобой», которую посвятил покойному. В прощальном посте в Telegram Шаман назвал Коробкова-Землянского своим другом.

Музыка Shaman
13 ноября 2024, 13:26
На Западе назвали самого сексуального мужчину 2024 года
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Самым сексуальным мужчиной мира в 2024 году по версии журнала People стал американский актер Джон Красински. Известность ему принесла роль в сериале «Офис».

Фото Красински попало на обложку издания.

«Просто мгновенная потеря сознания. <…> Ребята, вы действительно подняли для меня планку», - заявил журналистам 45-летний актер.

Он прославился благодаря роли в сериале «Офис». Также Красински сыграл в фильмах «Отпуск по обмену», «Тихое место» и других известных картинах.

В мае сайт знакомств для замужних Illicit Encounters составил рейтинг самых сексуальных мужчин Соединенного Королевства. Его возглавил 64-летний телеведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон.

Сериалы Рейтинги Мужчины Актеры
13 ноября 2024, 10:46
«Не могу понять, кто это первый распустил». Юрий Николаев заявил, что не болен ковидом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущего Юрия Николаева 10 ноября отправили в больницу после того, как он упал в обморок. О своем состоянии сейчас он рассказал в беседе с 360.ru.

По словам ведущего, он сильно простудился и не до конца выздоровел, но опроверг сообщения о том, что якобы заболел ковидом. Чувствует он себя нормально.

«Я не могу понять, кто это первый распустил насчет ковида. Вот откуда эта информация? Нет [у меня] никакого ковида», - заявил Николаев.

Телеведущему 75 лет. Наибольшую известность он получил благодаря передачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что победил рак и теперь планирует счастливо прожить еще минимум 20 лет.

Больницы Болезни Телевидение

Новости по теме