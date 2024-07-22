22 июля 2024, 04:03

Суд допросит Газманова, Королеву и Лолиту по делу об убийстве Талькова

РИА «Новости»
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Суд допросит около 150 свидетелей по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова. Следователи вызовут на беседу Олега Газманова, Лолиту, Наташу Королеву, Богдана Титомира и других звезд российской эстрады. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первое заседание суда пройдет на 23 июля. На скамье подсудимых должен оказаться концертный директор Талькова Валерий Шляфман, но процесс над ним проведут заочно, так как он находится за пределами России.

Следствие возобновило дело 33-летней давности из-за того, что убийца артиста Валерий Шляфман оказался братом петербургского криминального авторитета.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Игоря Талькова против его концертного директора Валерия Шляфмана. Известно, что он сбежал в Израиль.

Талькова застрелили в 1991 году во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. По версии следствия, роковой выстрел из револьвера совершил Шляфман.

Санкт-Петербург Убийства Суд Наташа Королева Олег Газманов
22 июля 2024, 03:44
«Полна сарказма и лжи». Меган Маркл найдет новый повод для скандала
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Королевская семья Великобритании переживает из-за отсутствия новостей со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Возможно, они готовят новые публикации о жизни своих родственников, заявил королевский эксперт Том Бауэр в интервью изданию RadarOnline.com.

По его словам, герцоги Сассекские привыкли жить в королевской роскоши, однако деньги они зарабатывали в последнее время только на скандалах. В 2023 году принц Гарри опубликовал свою автобиографию, а сейчас Меган готовится выпустить свою.

«Всякий раз, когда им нужна реклама, чтобы поддержать свою репутацию, они сбросят еще одну бомбу. Мы все еще ждем собственной автобиографии Меган, которая будет полна сарказма и лжи», - отметил Бауэр.

Королевский эксперт выразил уверенность, что принц Гарри и Меган Маркл не станут жалеть короля Карла III и принцессу Кейт Миддлтон, которая борется с раком.

В мае принц Гарри посетил Лондон. Карл III предложил ему пожить в королевских апартаментах, но сын отказался.

Великобритания Скандалы Принц Гарри Семья Меган Маркл Интервью Онкология
22 июля 2024, 02:39
Мать Заворотнюк сняла траур и уехала из Москвы
РИА «Новости»
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Мама звезды сериала «Моя прекрасная няня» Валентина Заворотнюк уехала из Москвы на свою малую родину. Дочь актрисы Анна показала кадры из поездки на своей странице в социальной сети Instagram*.

Бабушка с внучкой отправились в село Перевоз в Нижегородской области. Там они не только гуляли, но и устроили фотосессию в поле.

«Совершили семейное путешествие на родину моей любимой бабушки. Побывали в ее родной деревне Заключная и даже нашли тот самый домик, где она провела свое детство», - написала Анна.

Мама и дочь Анастасии Заворотнюк побывали в гостях у родственников, которые устроили им теплый прием. Анна отметила, что овощи и фрукты они выращивали самостоятельно.

Звезда «Прекрасной няни» умерла в ночь на 30 мая. Смерть наступила после долгой борьбы с глиобластомой. Родные почтили память артистки на ее могиле на 40-й день.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
22 июля 2024, 01:23
Нарколог оценил скандальное выступление Глюкозы в Красноярске
РИА «Новости»
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Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), чье неадекватное поведение во время выступления возмутило жителей Красноярска, могла находиться в состоянии опьянения психоактивными веществами. Об этом RT заявил нарколог Василий Шуров.

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова), чье неадекватное поведение во время выступления возмутило жителей Красноярска, могла находиться в состоянии опьянения психоактивными веществами. Об этом RT заявил нарколог Василий Шуров.

«Может быть, это и алкоголь… Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», - объяснил врач.

Сама Глюкоза никак не прокомментировала произошедшее, а ее представители не ответили на вопросы журналистов RT.

Ранее зрители поделились впечатлениями от выступления Глюкозы , рассказав, что артистка трогала себя за интимные места, использовала ненормативную лексику, пела невпопад и казалась пьяной.

Продюсер Максим Фадеев также отреагировал, заявив, что после концерта Ионовой обратится в суд, чтобы лишить ее возможности исполнять его песни и пользоваться псевдонимом Глюкоза.

Наркотики Концерты Алкоголь Музыка Красноярский край
22 июля 2024, 00:48
Организаторы концерта Глюкозы в Красноярске подадут на нее в суд
РИА «Новости»
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Организаторы концерта певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), выступившей на концерте в Красноярске в «измененном сознании», подадут на нее в суд. Об этом стало известно «Известиям».

Организаторы концерта певицы Глюкозы (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова), выступившей на концерте в Красноярске в «измененном сознании», подадут на нее в суд. Об этом стало известно «Известиям».

«Артистка ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту», - отметили организаторы.

Во время бесплатного концерта в честь Дня металлурга в Красноярске Ионова вышла на сцену в неадекватном состоянии. Многие зрители решили, что она выпила. Под конец выступления певица полностью впала в неадекватное состояние, поэтому красноярцы поспешили покинуть концертную площадку.

Продюсер Максим Фадеев резко отреагировал на концерт Ионовой. Он заявил, что подаст иск, который лишит певицу возможности использовать псевдонимом Глюкоза и петь его песни.

Ранее Фадеев официально заявлял, что Наталья Ионова больше не является частью созданной им группы «Глюкоза». Она была лишь приглашенной актрисой, «время которой вышло».

Суд Концерты Песни Максим Фадеев

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