04 апреля 2024, 16:26

Суд дочерей за права на работы отца подкосил здоровье Федосеевой-Шукшиной

РИА «Новости»
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Сестры Мария и Ольга Шукшины делят авторские права на работы отца через суд. Их мать, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, 4 апреля не смогла прийти в зал заседания из-за плохого самочувствия, сообщил «Московский комсомолец».

«На нервной почве Лидия Николаевна разболелась и сегодня в суд не смогла приехать. В связи с чем процессуальную позицию, отзыв изложит несколько позже. Да и в роли ответчика ей бывать не очень приятно. Обычно мы - истцы, и побеждаем в делах», - рассказала журналистам адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По данным издания, в Таганском районном суде начали рассматривать дело Марии и Ольги Шукшиных об авторских правах на произведения их отца.

Несколько лет назад все права на наследие кинорежиссера Василия Шукшина Федосеева-Шукшина передала Маше. Ольга, будучи родной дочерью писателя, сочла, что ее интересы нарушили и подала в суд иск к Марии.

Защита пояснила, что Федосеева-Шукшина согласна с тем, что наследие отца должно быть поделено поровну между сестрами. Актриса также уверена, что в квартире на улице Бочкова необходимо создать музей в память о режиссере. Она попросила дочек исполнить свой наказ и помириться.

В начале года квартиру актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Хельсинках планировали выставить на торги из-за долгов по «коммуналке». По словам ее внучки Анны Трегубенко, задолженность составила 100 тысяч рублей.

Суд Лидия Федосеева-Шукшина
04 апреля 2024, 17:14
Арабские инвесторы прифотошопили российской гимнастке лицо Бузовой
Global Look Press
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В аккаунтах дубайской студии растяжки в соцсетях российской гимнастке Самире Мустафаевой вставили лицо телеведущей Ольги Бузовой. Она осталась крайне недовольна и пообещала подать в суд, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, Мустафаева планировала открыть филиал своей студии по стретчингу SMSTRETCHING в Дубае и уже привлекла инвесторов из ОАЭ для этого проекта. Для продвижения новой студии запустили социальные сети, на фото в них она появилась вместе с другими гимнастками. Однако инвесторы внезапно решили отказаться от сотрудничества со спортсменкой, разорвав партнерство без предупреждения.

Когда Мустафаева потребовала удалить все ее фотографии, инвесторы пошли на хитрость. Ее лицо в фоторедакторе заменили на лицо Бузовой. Гимнастка пообещала подать в суд.

Ранее Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон извинилась за редактирование семейной фотографии , которая попала в новостные агентства.

Ольга Бузова Спортсмены Суд Соцсети ОАЭ Дубай
04 апреля 2024, 15:21
«Грязно и пошло». Певец Родион Газманов взбесился из-за вопроса о сменившем фамилию брате
РИА «Новости»
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Певец Родион Газманов взбесился из-за вопроса о сменившем фамилию брате Филиппе. Он буквально накричал на журналистов, сообщило издание «МК».

Новость о том, что Филипп, пасынок известного исполнителя Олега Газманова, решил сменить фамилию , вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Причиной якобы стало включение фамилии Газманов в санкционный список. Это могло негативно сказаться на международном бизнесе звездного сына по перевозкам. Поэтому он принял решение взять фамилию своей матери и стал Муравьевым.

Сам Олег Газманов избегает встреч с прессой, как и Филипп. Журналисты решили обратиться за комментариями к его брату Родиону. Однако тот отреагировал неожиданно эмоционально.

«Когда вы спрашиваете о том что кто-то сделал не у того, кто это сделал, это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Зачем вы спрашиваете мнение человека, который может не знать о том, почему это случилось?», - накричал на журналистов певец.

Он посоветовал задавать вопросы о смене фамилии и мотивах этого поступка самому Филиппу.

В конце февраля власти Австралии ввели санкции против Олега Газманова и других российских деятелей. Под ограничения попали 55 физических и 37 юридических лиц.

Санкции Бизнес Шоу-бизнес
04 апреля 2024, 14:32
Группа «Слот» осталась без вокалистки
Global Look Press
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Вокалистка группы «Слот» Дария Ставрович, выступающая под псевдонимом Нуки, объявила об уходе из коллектива. С этим заявлением она обратилась к поклонникам на своей странице в социально сети «ВКонтакте».

Вокалистка группы «Слот» Дария Ставрович, выступающая под псевдонимом Нуки, объявила об уходе из коллектива. С этим заявлением она обратилась к поклонникам на своей странице в социально сети « ВКонтакте ».

«Все когда-нибудь заканчивается и сегодня закончился мой путь в группе „Слот“. Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного», - поделилась исполнительница.

Она выразила благодарность участникам коллектива и пожелала им удачи в дальнейших начинаниях. В пресс-службе группы уже назвали новость об уходе Нуки «катастрофической».

«Когда-то она стала для нас большой удачей, и мы тогда просто не верили своим ушам. Оказалось, что кто-то может петь так, как надо. Все это время мы благодарили судьбу за то, что Даха была с нами и мы вместе поднимались из суеты и пыли. Мы говорим Нуки спасибо за время, креатив и невероятную энергию», - написала группа в Telegram-канале.

Музыканты заявили, что им нужно время, чтобы осознать произошедшее. Они пообещали позже посоветоваться со слушателями относительно будущего группы и принять решение. Коллектив также поблагодарил Нуки за сотрудничество и пожелал ей удачи.

Месяц назад стало известно, что концерты группы «Слот» отменили в семи городах России. Причины этого не уточнялись.

Концерты Россия Музыка
04 апреля 2024, 14:07
Анита Цой чуть не развелась с мужем во время гастролей
РИА «Новости»
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Певица Анита Цой едва не рассталась с супругом Сергеем во время одного из своих гастрольных туров. Она рассказала об этом в интервью «Пятому каналу».

Артистка сообщила, что ее муж поехал с ней на концерт в другой город. Она предложила ему присоединиться к ней на сцене. Тот согласился, однако впоследствии осознал, что совершил ошибку - ему явно не понравилось быть частью выступлений.

«Честно говоря, мы чуть не расстались. Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там - нет», - рассказала артистка.

По ее словам, этот инцидент, несмотря на всю сложность, принес свои положительные моменты. Возвращение домой после турне принесло паре свежие чувства и дало ощутить себя «обновленными».

Летом певица Анита Цой выступила с концертом для бойцов СВО в Дмитровском округе. Она также обсудила с военными планы на будущее.

Отношения Анита Цой

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