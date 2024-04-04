Суд дочерей за права на работы отца подкосил здоровье Федосеевой-Шукшиной

«На нервной почве Лидия Николаевна разболелась и сегодня в суд не смогла приехать. В связи с чем процессуальную позицию, отзыв изложит несколько позже. Да и в роли ответчика ей бывать не очень приятно. Обычно мы - истцы, и побеждаем в делах», - рассказала журналистам адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По данным издания, в Таганском районном суде начали рассматривать дело Марии и Ольги Шукшиных об авторских правах на произведения их отца.

Несколько лет назад все права на наследие кинорежиссера Василия Шукшина Федосеева-Шукшина передала Маше. Ольга, будучи родной дочерью писателя, сочла, что ее интересы нарушили и подала в суд иск к Марии.

Защита пояснила, что Федосеева-Шукшина согласна с тем, что наследие отца должно быть поделено поровну между сестрами. Актриса также уверена, что в квартире на улице Бочкова необходимо создать музей в память о режиссере. Она попросила дочек исполнить свой наказ и помириться.

В начале года квартиру актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Хельсинках планировали выставить на торги из-за долгов по «коммуналке». По словам ее внучки Анны Трегубенко, задолженность составила 100 тысяч рублей.