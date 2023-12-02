Суд арестовал певца Шарлота до 24 января 2024 года
Суд в Самаре постановил заключить под стражу певца Шарлота. Арест продлится до 24 января 2024 года, сообщило РИА «Новости».
Сейчас врачи борются с осложнениями, которые возникли во время лечения. Терапию осложняет тяжелое хроническое заболевание.
Режиссера экстренно доставили в Боткинскую больницу в Москве 12 ноября. Перед этим 90-летний Митта начал задыхаться. Возможной причиной такого состояния назвали острое нарушение мозгового кровообращения. Вместе с режиссером в медучреждение поехал его сын.
Помощник народного артиста России Геннадий Иванов ранее рассказал о состоянии больного. Он отметил, что у Митты наблюдается слабость, однако температуры нет.
Бригаду скорой помощи уже вызывали режиссеру 12 ноября. У него были жалобы на тяжелое дыхание и высокую температуру.
Александр Митта известен по фильмам «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», сериалу «Граница: Таежный роман» и другим. Он является автором одного из лучших российских учебников по сценарному мастерству «Кино между адом и раем».
На них видно, что пара идет по улице и романтично держится за руки. Вокалистку и юмориста впервые за две недели видят вместе. По информации канала, к звездам подошел поклонник и попросил автограф, на что получил положительный ответ.
До этого вокалистку сфотографировали с Галкиным* в городе Лимасол на Кипре. Они также гуляли, взявшись за руки.
Ранее Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Певица вышла в длинном, черном платье, шляпе и очках. Вместе с артисткой была неизвестная женщина и сын Гарри. Артистка сначала пообщалась со спутницей, а потом переключилась на 10-летнего наследника.
Также 10 ноября стало известно, что Пугачева устроила семейную вечеринку на Кипре. Мероприятие провели в честь крестницы мужа звезды Алины Галкиной.
* Максим Галкин - внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.
Певица Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным* гуляли по Кипру и раздавали автографы желающим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые Сливки» , опубликовав скрытые кадры со знаменитостями.
Также в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс. Первого вокалиста собеседник издания назвала «непростым артистом» из-за сложного менеджмента и неординарного творческого формата.
«Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат», - заявила она.
Ранее стало известно, что выступление певицы Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе в Москве будет стоить 46 миллионов рублей , однако появление звезды на празднике должно быть тайным. Также появилась информация о расценках вокалиста Валерия Меладзе - 12 миллионов рублей.
Муж артистки и по совместительству ее коллега по цеху Леонид Агутин признался, что его жена не любит публичные мероприятия и старается их не посещать. По его словам, он и сам не ходил бы на них, однако должен, потому что отвечает «за многие вещи».
Впервые за долгое время Варум вышла на сцену в ноябре этого года. Она вместе с супругом исполняла песни на концерте в Казахстане.
После начала специальной военной операции артистка в соцсетях призвала обе стороны к мирным переговорам. Вокалистка выступила против происходящего и продублировала пост на украинском языке. Потом появились слухи, что звезда с супругом покинули Россию, однако Агутин опроверг эту информацию.
«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике», - заявил тогда он.
Вокалист подчеркивал, что никогда не отправлял средства на нужды украинской армии.
Ранее Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен и попросила его исполнить хит «Оле-Оле».