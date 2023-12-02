02 декабря 2023, 12:43

Суд арестовал певца Шарлота до 24 января 2024 года

РИА «Новости»
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Суд в Самаре постановил заключить под стражу певца Шарлота. Арест продлится до 24 января 2024 года, сообщило РИА «Новости».

Суд Преступления Музыка
02 декабря 2023, 12:18
Состояние режиссера Митты ухудшилось. Его перевели в реанимацию
РИА «Новости»
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Медики перевели режиссера Александра Митту из отделения неврологии в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил источник «Известий».

Сейчас врачи борются с осложнениями, которые возникли во время лечения. Терапию осложняет тяжелое хроническое заболевание.

Режиссера экстренно доставили в Боткинскую больницу в Москве 12 ноября. Перед этим 90-летний Митта начал задыхаться. Возможной причиной такого состояния назвали острое нарушение мозгового кровообращения. Вместе с режиссером в медучреждение поехал его сын.

Помощник народного артиста России Геннадий Иванов ранее рассказал о состоянии больного. Он отметил, что у Митты наблюдается слабость, однако температуры нет.

Бригаду скорой помощи уже вызывали режиссеру 12 ноября. У него были жалобы на тяжелое дыхание и высокую температуру.

Александр Митта известен по фильмам «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», сериалу «Граница: Таежный роман» и другим. Он является автором одного из лучших российских учебников по сценарному мастерству «Кино между адом и раем».

Больницы Болезни Режиссер
02 декабря 2023, 03:48
Скрытые кадры с прогулки Пугачева и Галкина на Кипре опубликовали в сети
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным* гуляли по Кипру и раздавали автографы желающим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые Сливки», опубликовав скрытые кадры со знаменитостями.

На них видно, что пара идет по улице и романтично держится за руки. Вокалистку и юмориста впервые за две недели видят вместе. По информации канала, к звездам подошел поклонник и попросил автограф, на что получил положительный ответ.

До этого вокалистку сфотографировали с Галкиным* в городе Лимасол на Кипре. Они также гуляли, взявшись за руки.

Ранее Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Певица вышла в длинном, черном платье, шляпе и очках. Вместе с артисткой была неизвестная женщина и сын Гарри. Артистка сначала пообщалась со спутницей, а потом переключилась на 10-летнего наследника.

Также 10 ноября стало известно, что Пугачева устроила семейную вечеринку на Кипре. Мероприятие провели в честь крестницы мужа звезды Алины Галкиной.

* Максим Галкин - внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.

Певица Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным* гуляли по Кипру и раздавали автографы желающим. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые Сливки» , опубликовав скрытые кадры со знаменитостями.

Музыка Алла Пугачева Максим Галкин
02 декабря 2023, 01:45
Стали известны имена самых дорогих российских артистов для новогодних корпоративов
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. Об этом сообщила директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарья Исакова в беседе с НСН.

Также в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс. Первого вокалиста собеседник издания назвала «непростым артистом» из-за сложного менеджмента и неординарного творческого формата.

«Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат», - заявила она.

Ранее стало известно, что выступление певицы Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе в Москве будет стоить 46 миллионов рублей , однако появление звезды на празднике должно быть тайным. Также появилась информация о расценках вокалиста Валерия Меладзе - 12 миллионов рублей.

Праздники Филипп Киркоров Новый год Сергей Шнуров
01 декабря 2023, 04:47
Леонид Агутин рассказал, куда и почему пропала его жена Анжелика Варум
РИА «Новости»
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Певица Анжелика Варум редко появляется на публике последние два года. Чем сейчас занимается и как живет исполнительница хита «Городок», рассказало издание News.ru.

Муж артистки и по совместительству ее коллега по цеху Леонид Агутин признался, что его жена не любит публичные мероприятия и старается их не посещать. По его словам, он и сам не ходил бы на них, однако должен, потому что отвечает «за многие вещи».

Впервые за долгое время Варум вышла на сцену в ноябре этого года. Она вместе с супругом исполняла песни на концерте в Казахстане.

После начала специальной военной операции артистка в соцсетях призвала обе стороны к мирным переговорам. Вокалистка выступила против происходящего и продублировала пост на украинском языке. Потом появились слухи, что звезда с супругом покинули Россию, однако Агутин опроверг эту информацию.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике», - заявил тогда он.

Вокалист подчеркивал, что никогда не отправлял средства на нужды украинской армии.

Ранее Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен и попросила его исполнить хит «Оле-Оле».

Музыка

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