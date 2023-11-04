Суд арестовал блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве

Таганский районный суд передал, что Шабутдинова заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

«Имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться. Так, установлено, что мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны», - добавили в прокуратуре.

Блогера задержали накануне в Москве после возвращения из-за границы. В тот день бизнес-коуч собирался запустить очередной курс. По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги с помощью его занятий. Себя блогер называл рублевым миллиардером и обещал сделать своих клиентов миллионерами.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Шабутдинов якобы занимался инфомошенничеством и не платил налоги. По ее словам, коуч зарабатывал на всем подряд и не хотел тратиться на юристов и адвокатов.