10 февраля 2024, 04:13

Стразы в прошлом. Поп-король Киркоров вернулся на телевидение в новом облике

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров вернется на экраны российского телевидения после бойкота из-за появления артиста на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Как сообщил Telegram-канал Shot, вокалист остался на месте члена жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Журналисты отметили, что авторы программы не отказались от певца. Вместе с ним в кресле председателей жюри будут телеведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез, а также певица Валерия. Приглашенным гостем в первом выпуске может стать вокалист Дима Билан, который победил в прошлом сезоне.

На съемках шоу Киркоров шутил про «голую» вечеринку. В беседе с одним из участников он признался, что тот «зашел в ту дверь».

По словам артиста, 2023 год выдался у него неудачным. Чтобы исправить это, вокалист сменил стиль. На съемках он появился в костюме с галстуком и отметил, что оставил в прошлом сияющие стразы.

Ранее стало известно, что Киркорову заплатили 30 миллионов рублей за съемки в популярном интернет-шоу «ЧБД», однако после скандала с «голой» вечеринкой артиста вырезали из выпуска. Программу записывали в ноябре прошлого года.

Певец Филипп Киркоров вернется на экраны российского телевидения после бойкота из-за появления артиста на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Как сообщил Telegram-канал Shot , вокалист остался на месте члена жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Телевидение
10 февраля 2024, 03:48
«Еще один человечек». Пугачева рассказала о беременности Булановой
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева в свое время не могла смириться со стремительной славой коллеги по цеху Татьяны Булановой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Друг Булановой певец Сергей Рогожин рассказал, как однажды Пугачева специально рассказала о беременности исполнительницы хита «Мой ненаглядный», хотя знала, что это секрет.

«При большом стечении народа Таня спела песню, Пугачева вышла на сцену, и на весь зал она говорит: „А вы знаете, нас-то здесь сейчас стоит не двое, а трое, еще один человечек вот здесь, в животике“», - рассказал Рогожин.

По его словам, после своего высказывания Пугачева потрогала певицу за живот. Для Булановой это был очень неловкий момент.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что готова родить в 54 года. Летом 2023 года она вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Мужчина младше ее на 19 лет.

Беременность Алла Пугачева Татьяна Буланова
09 февраля 2024, 21:48
Собчак рассказала о ночных кошмарах после интервью Путина Карлсону
Freepik
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о ночных кошмарах после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом знаменитость написала в своем Telegram-канале.

«Какие-то адовые сны, просто кошмары: какие-то зомби в городе, тонул с ребенком какой-то корабль. Какой-то кошмар просто. Вообще какие-то сплошные кошмары. Не знаю, к чему это», - призналась звезда.

Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что беседа Путина и Карсона произведет в США эффект землетрясения. По его словам, жители Америки узнают реальность «далекой войны», которую ведут их политики совместно с НАТО против мирных россиян.

Также, по мнению специалиста, интервью продемонстрировало политическую мудрость Путина. Российский лидер показал исторический анализ и разоблачил, «особенно перед американским народом, демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».

Ксения Собчак Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 17:38
«Захаровы пока думают». Адвокат — о переговорах с семьей погибшего в ДТП об УДО Ефремова
РИА «Новости»
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Представители Михаила Ефремова, осужденного за смерть человека в ДТП, ведут переговоры с семьей погибшего о возможности условно-досрочного освобождения актера. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Недавно к правозащитнику обратились представители Ефремова и попросили связаться с его бывшими доверителями - семьей Сергея Захарова, который стал жертвой ДТП. Представители артиста хотели узнать о позиции семьи по УДО Ефремова.

«Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения или нет. Поймите, это тяжелая ответственность - сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают», - рассказал Добровинский.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Внедорожник, за рулем которого находился актер, выехал на встречку и столкнулся с фургоном, которым управлял Захаров. Он скончался от полученных травм в больнице. Суд назначил Ефремову 7,5 года колонии общего режима.

Недавно стало известно, что актер нанял специального адвоката для подготовки к процедуре условно-досрочного освобождения. Артист уже провел в колонии 3,5 года.

Адвокаты ДТП Семья УДО Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
09 февраля 2024, 16:47
Ефремов начал собирать документы для условно-досрочного освобождения
РИА «Новости»
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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, нанял специального адвоката для подготовки к процедуре условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Осужденный артист начал готовить документы для УДО, процедура состоится в марте 2024 года. Ефремов провел в колонии 3,5 года из назначенных ему 7,5. В марте актер второй раз подаст прошение об условно-досрочном освобождении.

По словам его адвоката Александра Добровинского, семья погибшего Сергея Захарова еще не поддержала освобождение виновника ДТП.

«Захаровы пока думают», - отметил юрист.

Ранее актер Иван Охлобыстин предположил, что Ефремов может в марте выйти на свободу по УДО. Он добавил, что артиста в таком случае могут принять обратно в театр «Современник».

Адвокаты ДТП УДО Театры Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве

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