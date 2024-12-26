«Страну развалила не я». Роднина – о претензиях по поводу гражданства США у дочери

«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. Страны не стало, когда я работала в США по контракту. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни», - сказала Роднина.

В четырехлетнем возрасте Миньковская вместе с родителями - Ириной Родниной и Леонидом Миньковским, кинопродюсером и бизнесменом, который эмигрировал в США, - покинула СССР.

В мае 2022 года дочь Родниной дала резонансное интервью, в котором сказала, что в России очень страшно говорить правду. Также ей было обидно, что на мать наложили санкции.

Ранее Роднина провела личный прием жителей Химком. Вместе с местными депутатами и представителями управления жилищно-коммунального хозяйства она рассмотрела обращения заявителей и ответила на интересующие их вопросы.