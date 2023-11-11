«Странные ощущения». Олег Газманов рассказал, как относится к перепевке своих песен молодежью

По словам Газманова, идея этого шоу родилась на арт-кластере «Таврида» и готовилась участниками в течение года. Певец признался, что ему было интересно работать с молодыми исполнителями. По словам Газманова, за последние пару лет его аудитория значительно помолодела.

«Конечно, странное ощущение. Мои песни, они как дети. Вот ты отдаешь своих детей в чужие руки. Но мне некоторые аранжировки очень понравились - очень. Некоторые поменьше понравились. Некоторые песни, за которые я бы сам снова не взялся, они исполнили очень здорово», - рассказал певец.

Олег Газманов также рассказал, что его сын Родион получил благодарность от президента России Владимира Путина за то, что постоянно выступает в горячих точках.

«Ощущение, что парадигма в нашей стране поменялась. Несмотря на то, что идут такие кровавые события, наша страна объединилась. Мы все понимаем, что когда мы вместе, нас не победить», - добавил певец.

Ранее стало известно, что певец Shaman стал специальным гостем на юбилейном концерте Олега Газманова. Shaman познакомился с Газмановым на «Тавриде», где молодой певец исполнил хит «Эскадрон».