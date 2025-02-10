Страницу Канье Уэста в Х заблокировали после признания в любви Гитлеру

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Накануне возможной блокировки Уэст опубликовал на своей странице, которую читали 33 миллиона подписчиков, ссылки на «любимые» порнографические материалы.

Он также поделился, что от него отписался Илон Маск и поблагодарил владельца соцсети за возможность «свободно выражать свои мысли на протяжении такого долгого времени».

Большое количество странных сообщений на различную тематику стали появляться в аккаунте рэпера 7 февраля. Все они были написаны заглавными буквами без знаков препинания, а некоторые посты содержали нецензурную лексику.

Наиболее скандальной публикаций стало заявление Канье Уэста в том, что он нацист и любит Адольфа Гитлера. После этого активисты движения «Ветераны России» потребовали запретить въезд артиста в Россию.

У Уэста в Х было около 33 млн подписчиков.