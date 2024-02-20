«Страна должна ответить». Майданов призвал лишить иноагентов доступа к соцсетям

«Если тебе стран не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же», - заявил он.

В результате человек перестанет получать доступ ко всем медиа и зарабатывать «в стране, которую он хает».

Также Майданов отметил, что поддерживает политику Китая в отношении таких людей. Антигосударственного человека там вычищают из всех соцсетей, радиостанций и телевидения.

«Человек выключается», - сказал артист.

По его мнению, Запад под прикрытием принципов демократии разрушает страны, воспитывает детей в антипатриотическом и антигосударственном духе.

«Это способ воздействия на твою страну и подчинения ее внешним интересантам», - подчеркнул депутат.

Заигрываться не стоит, и нужно возвращаемся к нормам - что такое хорошо и что такое плохо, заключил он.