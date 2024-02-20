20 февраля 2024, 21:53

«Страна должна ответить». Майданов призвал лишить иноагентов доступа к соцсетям

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В России необходимо принять закон о лишении доступа иноагентов к соцсетям. Об этом музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой. По его словам, такая практика давно применяется в Китае и приносит положительные результаты в борьбе с разрушением государственности со стороны западных стран.

«Если тебе стран не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же», - заявил он.

В результате человек перестанет получать доступ ко всем медиа и зарабатывать «в стране, которую он хает».

Также Майданов отметил, что поддерживает политику Китая в отношении таких людей. Антигосударственного человека там вычищают из всех соцсетей, радиостанций и телевидения.

«Человек выключается», - сказал артист.

По его мнению, Запад под прикрытием принципов демократии разрушает страны, воспитывает детей в антипатриотическом и антигосударственном духе.

«Это способ воздействия на твою страну и подчинения ее внешним интересантам», - подчеркнул депутат.

Заигрываться не стоит, и нужно возвращаемся к нормам - что такое хорошо и что такое плохо, заключил он.

Соцсети Депутаты Россия Китай Иноагенты
20 февраля 2024, 02:28
Умер актер из «Санта-Барбары» Жозе Пинту
Freepik
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Актер театра, кино, сериалов и «мыльных опер» Жозе Пинту скончался спустя месяц после своего 95-летия. Об этом рассказали родные знаменитости в соцсетях.

Они отметили, что артист умер «мирно» у себя дома. В минувшую субботу, 17 февраля, его тело кремировали.

Пинту появился на свет 5 января 1929 года. Свою первую роль в кино он получил в 70-х годах, за все время карьеры мужчина снялся примерно в 100 картинах. Он играл в популярном сериале «Санта-Барбара», а также в знаменитых проектах «Холодная земля», «Путешествие к началу мира», «Дурная кровь», «Инспектор Макс», «Черный пляж», «Фаталист», «Траффик» и других.

Сериалы Кино Мужчины Театры Актеры
19 февраля 2024, 23:34
Сергей Соседов рассказал о новых покровителях Ивлеевой
РИА «Новости»
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Российский телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что блогер Анастасия Ивлеева вернется в привычную сферу деятельности, когда пройдет шум негатива после устроенной ей «голой» вечеринки. Об этом он заявил на YouTube-шоу «Спецкорр».

«У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то крыша наверху. У нее такие представления о прекрасном - повесить камень на то самое место. Вот так она это видит», - сказал он.

Скандальная «голая» вечеринка состоялась 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Среди гостей были известные артисты, такие как Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Бородина и другие.

Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды, что очень возмутило поклонников знаменитостей. Их концерты стали массово отменять, а компании отказались от сотрудничества и рекламы с ними.

Многие участники вечеринки публично извинились за случившееся, а сама Ивлеева попросила прощения в 20-минутном ролике.

Блогеры Анастасия Ивлеева
19 февраля 2024, 22:03
Скончался сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев
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Сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни. Некролог опубликовали на сайте Союза кинематографистов России.

Воробьев был лауреатом национальных и международных кино- и телефестивалей, членом Союза кинематографистов Белоруссии, а также членом Евразийской Академии Телевидения и Радио.

Одной из самых известных работ Воробьева был сценарий российско-белорусского военно-исторического фильма «Брестская крепость» режиссера Александра Котта.

«Коллеги запомнили Константина Ивановича как яркого профессионала и замечательного человека», - говорится в сообщении.

Россия
19 февраля 2024, 04:03
«Любимые, какие фото!» Стриженова восхитилась проживающими в США внуками
РИА «Новости»
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Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова восхитилась фотографией своих полугодовалых внуков-близнецов, которую опубликовала ее старшая дочь Анастасия. Об этом сообщил журнал «7 Дней».

Наследница актрисы обнародовала черно-белый снимок, на котором ее муж держит на руках подросших сыновей, а она целует его в щеку. Стриженова растрогалась, когда увидела его в соцсетях.

«Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)!» - написала она.

Стриженова добавила, что на снимке не хватает только ее старшего внука Петровича. Она также призналась, что не стала бы давать своей дочери советы по воспитанию сыновей, так как вместе с мужем растила девочек. По словам актрисы, «мальчики - это другая планета».

Старшая дочь Стриженовой живет вместе с мужем и детьми в США. Младшая наследница звездной пары Александра тоже недавно вышла замуж.

Ранее внука Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19. Неделю назад в больницу с тем же диагнозом попал и сын модельера Вячеслава Зайцева Егор.

Фото США Дети Семья Россия Актеры

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