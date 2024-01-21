21 января 2024, 02:03

Страдающей редкой болезнью певице Анне Asti прооперировали ступни

РИА «Новости»
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Страдающая редким заболеванием певица Анна Asti перенесла операцию на ступнях ног в Москве. Об этом сообщил журнал StarHit со ссылкой на источник.

Прошлой осенью артистка призналась, что устала терпеть сильную боль в ногах. К операции она начала готовиться в ноябре 2023 года.

Певица страдает болезнью Келлера II, которая проявляется не только болью при ходьбе, но и неожиданными судорогами. По словам артистки, из-за судорог она не могла даже спать по ночам. Массажи в таких случаях бесполезны, необходимо хирургическое вмешательство. Помимо этого, на второй ноге у певицы был порван мениск.

После операции Анна Asti уехала в отпуск за границу, чтобы восстановиться.

Ранее председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить концерты Анны Asti и Александра Малинина в Саратове из-за отсутствия у артистов четкой позиции по специальной военной операции на Украине. Он отметил, что артистка ни разу не высказалась в поддержку СВО, а также «засветилась» на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».

Больницы Музыка Москва
21 января 2024, 01:39
Умер актер из «Следа» и «ДМБ» Виталий Вашедский
РИА «Новости»
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Актер театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» - написали в сообщении.

Пока неизвестно, где и когда пройдет церемония прощания с артистом.

Зрителям Вашедский запомнился ролями в фильмах «ДМБ», где сыграл майора Буряка, «В тумане», «Савва Морозов», сериалах «След» и «Вирус», а также многих других. Всего в фильмографии Вашедского 95 ролей.

Он работал на разных театральных площадках, в частности, в «Сатириконе», МТЮЗе и «Содружестве актеров Таганки», но с 2000 года являлся артистом Театра на Таганке.

Вашедский участвовал во многих спектаклях, в частности, в постановках «Мастер и Маргарита», «ВВС» и «Четыре тоста за Победу». По словам коллег, он был предан профессии.

Смертность Кино Фильмы Россия Театры Актеры
21 января 2024, 01:16
«Она в ужасе» Пригожин вступился за Анну Asti после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Иосиф Пригожин заступился за певицу Анну Asti, которая столкнулась с отменой концертов после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам музыкального продюсера, Asti была на мероприятии в качестве выступающего артиста и понятия не имела, что там будет происходить. Об этом он рассказал в интервью изданию ИА НСН.

После вечеринки гастрольный тур Анны Asti перенесли. Кроме того, ее, как и многих других участников мероприятия, вырезали из новогодних «огоньков» и музыкальных фильмов.

Пригожин обратил внимание, что Asti на вечеринке была не гостьей, а приглашенной артисткой, и не знала, что там будет происходить.

«Она же выступала за деньги на вечеринке, в такой ситуации мог оказаться любой! С точки зрения работы, она приехала на коммерческую вечеринку, ей заплатили деньги, она выступила и ничего плохого не сделала. Она же не может встать и уйти», - объяснил продюсер.

Пригожин добавил, что после скандала певица была в ужасе и очень расстроена. Сейчас, по его словам, она уехала в отпуск из-за стресса и повышенного давления.

«Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - заявил Пригожин.

Ранее депутат Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить в городе концерты Анны Asti за то, что певица ни разу не высказала свою позицию по поводу СВО.

Скандалы Концерты Песни Музыка Иосиф Пригожин
20 января 2024, 21:32
Звезду «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в автомобиле
РИА «Новости»
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Российский актер кино и сериалов Алексей Сдобнов скончался на 58-м году жизни, его нашли мертвым в машине. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на продюсера и кастинг-директора Наталию Бочарову.

«Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине», - рассказала она.

Бывшая супруга артиста Виктория Маргелова рассказала журналистам, что у Сдобнова были проблемы с сердцем, но он их скрывал. По ее мнению, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание с актером прошло 16 января в Люберцах. На церемонии присутствовали члены семьи, друзья и коллеги усопшего.

Алексей Сдобнов известен зрителю по таким сериалам, как «Чикатило. Финальный сезон», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». В его фильмографии более 40 телепроектов. Помимо актерской работы он был известен и как артист озвучания.

Смертность Фильмы Актеры
20 января 2024, 19:15
Принца Гарри признали «живой легендой авиации»
Global Look Press
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Принцу Гарри вручили награду как «живой легенде авиации» на 21-й ежегодной церемонии премии, прошедшей в Беверли-Хиллз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Герцога Сассекского отметили как гуманиста, военного ветерана и защитника психического благополучия и окружающей среды.

В сообщении на сайте премии отметили, что принц Гарри посвятил свою жизнь продвижению идей, которые «приводят к постоянным изменениям в жизни людей и окружения».

Герцог Сассекский 10 лет провел на службе в британской армии и провел две военные командировки в Афганистане в качестве передового авианаводчика и пилота вертолета «Апач».

Организаторы премии напомнили и о заслугах принца за организацию спортивных соревнований Invictus Games для реабилитации раненых военнослужащих и ветеранов боевых действий.

Премию, которой удостоили супруга Меган Маркл , учредила некоммерческая организацией Kiddie Hawk Air Academy, стремясь побудить у детей интерес к авиации.

Принц Гарри Королевская семья Британии

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