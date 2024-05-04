Стоун случайно проговорился о совместной жизни с Сысоевой

«Утро у меня начинается в первую очередь с прогулки с собаками, потому что в любом случае, если я этого не сделаю, то потом придется убираться дома», - рассказал он.

Ведущая шоу Анна Хилькевич моментально переспросила блогера: «С собаками? У тебя же одна собака». На что тому пришлось признаться, что теперь с ним живет и питомец Сысоевой.

«Да, это собака Нади», - подтвердил он.

Стоун добавил, что его французский бульдог гораздо спокойнее и ленивее мальтипу актрисы.

Недавно Надежду Сысоеву заметили в Сочи с Дмитрием Нагиевым , Олегом Тактаровым и Софьей Каштановой. Актеры вместе сфотографировались на съемочной площадке.