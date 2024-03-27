Стивен Сигал навестил пострадавших во время теракта в Crocus City Hall

«Он поблагодарил врачей за работу и пожелал пациентам выздоровления», - уточнило агентство.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что четверо пострадавших в результате теракта остаются в крайне тяжелом состоянии , 19 человек, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом, а еще 34 пациентов - в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в основном с огнестрельными ранениями, ожогами, отравлением продуктами горения и переломами.

Сегодня, 27 марта, один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли.

Ранее в СКР сообщили об установлении личностей 84 погибших , в числе которых пятеро детей в возрасте от девяти до 16 лет, во время теракта в Crocus City Hall.