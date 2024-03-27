27 марта 2024, 22:19

Стивен Сигал навестил пострадавших во время теракта в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, навестил пострадавших при теракте в Crocus City Hall, находящихся на лечении в ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав России.

«Он поблагодарил врачей за работу и пожелал пациентам выздоровления», - уточнило агентство.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что четверо пострадавших в результате теракта остаются в крайне тяжелом состоянии , 19 человек, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом, а еще 34 пациентов - в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в основном с огнестрельными ранениями, ожогами, отравлением продуктами горения и переломами.

Сегодня, 27 марта, один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли.

Ранее в СКР сообщили об установлении личностей 84 погибших , в числе которых пятеро детей в возрасте от девяти до 16 лет, во время теракта в Crocus City Hall.

Больницы Минздрав Актеры Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:59
Ушел из жизни актер Олег Бабуев
РИА «Новости»
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Один из старейших артистов Бурятии, актер театра и кино Олег Бабуев скончался на 71-м году жизни. Он умер 27 марта, в День театра, сообщило агентство «Буряад Yнэн».

Бабуев сыграл в биографической картине «9 секунд», которая еще находится в производстве. Она должна выйти осенью, но актер не дожил до ее премьеры.

Причина смерти артиста не указывается.

Бабуев получил образование в Дальневосточном институте искусств. После его окончания начал служить в Бурятском академическом театре драмы имена Хаца Намсараева, где дебютировал в спектакле «Старший сын», причем успешно. За годы своей творческой деятельности он сыграл более 100 ролей в спектаклях.

Его считали универсальным актером. Также он преподавал, вел курс режиссуры и сценарной композиции в Бурятском государственном университете.

В 1993 году ему присвоили звание народного артиста Бурятии, а в 2000 - заслуженного артиста России. В 2012 году Бабуева наградили орденом Дружбы. Его имя внесено в Книгу почета министерства культуры Республики Бурятия.

Смертность Фильмы Россия Актеры Бурятия
27 марта 2024, 22:08
Пугачева извинилась перед Манижей после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Покинувшая Россию певица Алла Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин за жестокое задержание террористов, стрелявших в посетителей в подмосковном Crocus City Hall. Артистка высказалась под постом коллеги в социальной сети Instagram*.

«Прости», - написала Пугачева.

В этой публикации Манижа назвала «публичной пыткой» задержание таджикских боевиков российскими силовиками.

Важно и то, что ранее обе артистки не поддержали специальную военную операцию, а также не принесли соболезнований пострадавшим и семьям погибших в результате страшного теракта в Красногорске.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о запуске процедуры признания Пугачевой иноагентом в России.

В ее необходимости усомнился музыкант Юрий Лоза, отметивший, что артистка якобы ничего не говорила против страны.

При этом адвокат Александр Добровинский заметил, что россияне и дальше смогут слушать Пугачеву в случае ее признания иноагентом.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Терроризм Музыка Алла Пугачева Таджикистан Буллинг Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 19:55
Светличная попала в больницу, предположительно, из-за проблем с сердцем
РИА «Новости»
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В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации актрисы Светланы Светличной в Москве. Ее сын Алексей Ивашов рассказал «360», что не знает о текущем состоянии матери.

По словам Ивашова, он не общается с ней из-за личных мотивов.

О госпитализации Светличной ранее сообщило РИА «Новости». Перед этим 83-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в ногах, уточнил Telegram-канал Shot.

Врачи сделали МРТ и выяснилось, что сустав на правом колене Светличной сильно деформировался. Артистке поставили диагноз «остеоартроз коленного сустава 2-й степени».

Светлану Светличную забрали из психиатрического стационара Гиляровского, куда ее поместили несколько лет назад с острым инфарктом. Последнее время актриса передвигается только на коляске.

Больницы Актеры Светлана Светличная Москва
27 марта 2024, 19:20
Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего супруга
РИА «Новости»
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Телеведущая и блогер Светлана Бондарчук обратилась в суд с иском против бывшего мужа, известного продюсера и режиссера Федора Бондарчука. Информация об этом появилась в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Из данных, размещенных на портале, следует, что 55-летняя Светлана Бондарчук подала заявление о разделе имущества, нажитого во время брака с Федором Бондарчуком. Судебное заседание состоится 22 апреля.

Ранее Светлана уже пыталась обратиться в суд с подобными исками к своему бывшему супругу. Тогда их не рассматривали из-за обнаруженных недочетов в поданных документах.

Федор и Светлана Бондарчук поженились в 1991 году, а в 2016-м подали на развод. У звездной пары родились сын Сергей и дочь Варвара.

В августе 2020 года Светлана вновь вышла замуж, на этот раз ее избранником стал продюсер Сергей Харченко.

Суд Блогеры Брак

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