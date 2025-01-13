13 января 2025, 19:43

Стилист Рогов раскрыл самый необычный модный тренд 2025 года

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Главным модным трендом 2025 года станет рыцарская эстетика. Об этом сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Telegram-канале.

«Поговаривают, в этом году одним из самых ярких направлений в моде станет Knight Core - так называемая рыцарская эстетика», - написал он.

Рогов пояснил, что в тренде будут крупные украшения, аксессуары из металла, кольчуга, кожа и имитация рыцарских лат. Модницам стилист порекомендовал обратить внимание на полупрозрачные платья и блузы, а также носить корсеты.

Ранее россиянам рассказали, что одежда в рабочем стиле снова станет актуальной. В образах стоит использовать потертые куртки, комбинезоны, жилеты и растянутые «штаны плотника». По словам стилиста Алеко Надиряна, вдохновение для создания модного образа можно почерпнуть в гараже у родственников.

Мода Одежда
13 января 2025, 16:05
Певица Акула тайно вышла замуж за композитора Бабаева
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Тайную свадьбу до рождения дочери сыграли певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) и композитор Игорь Бабаев. Как сообщил StarHit, пара узаконила свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Тайную свадьбу до рождения дочери сыграли певица Акула (настоящее имя - Оксана Почепа) и композитор Игорь Бабаев. Как сообщил StarHit , пара узаконила свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Предложение о браке исполнительница хит «Такая любовь» получила на съемках программы «Ну-ка, все вместе!», где пара выступала в качестве участников. Бабаев прямо на площадке достал кольцо и предложил певице «разделить быт и кров».

Отвечая на вопрос о тайной церемонии, певица призналась, что день свадьбы обрела счастье на всю жизнь вместе со своим возлюбленным. Она добавила, что к моменту помолвки уже была беременной.

«Церемония прошла умиротворенно - без фанфар и перьев. И наше будущее будет таким же мирным и уютным, как этот ясный день», - добавила Акула.

Ранее певица призналась, что ее фанаты чаще всего дарят ей на концертах фигурки акул , а также дарят ей позитивные эмоции. Она добавила, что не видит ничего плохого в том, чтобы приглашать зрителей на сцену, чтобы спеть с ней любимые хиты.

Свадьбы Россия Музыка Шоу-бизнес Артисты
13 января 2025, 13:44
Телеведущий Юрий Николаев снова попал в больницу
РИА «Новости»
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Народный артист России Юрий Николаев после новогодних праздников попал в больницу с переломом бедра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, 76-летний телеведущий споткнулся дома и упал. Его увезли в больницу на скорой. Врачи диагностировали у Николаева перелом бедренной кости и провели срочную операцию. После нее артист два дня провел в реанимации.

Позже Юрий Николаев подтвердил информацию о госпитализации и сказал, что в больнице он пробудет неделю «Да, перелом. На ровном месте (упал - прим. ред.), как всегда», - заявил он в беседе с РИА «Новости».

В ноябре прошлого года телеведущий провел в больнице 15 дней. Его госпитализировали после того, как Николаев потерял сознание. Телеведущего поместили в реанимационное отделение.

После госпитализации артисту запретили курить из-за угрозы рака. Николаев рассказал 360.ru, что прислушался к совету врача.

Ранее появилась информация, будто жена ведущего тоже попала в больницу. Но он опроверг эти новости.

Больницы Врачи Николаев Артисты
13 января 2025, 13:38
Нюша раскрыла рецепт выхода из созависимых отношений
РИА «Новости»
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Певица Нюша рассказала, что ей удалось выйти из созависимых отношений с помощью переключения внимания на себя. Об этом артистка сообщила на странице в социальной сети.

«Я перемещала свое внимание максимально на себя, в свою жизнь. Потому что созависимые отношения это те, в которых человек полностью живет жизнью другого, залипает в него, интересуется только тем, чем он интересуется. По сути, он теряет себя», - сказала она.

Нюша добавила, что в этой ситуации важно вспомнить, какой ты и чего хочешь.

«Просто вспомнить, какая жизнь была без этого человека, чем занимаешься, куда ходишь, как выглядишь, что тебе нравится и так далее», - добавила певица.

При этом сама знаменитость не уточнила, о ком конкретно идет речь. В 2024 году она развелась с бизнесменом Игорем Сивовым спустя семь лет совместной жизни.

Отношения Женщины Музыка
13 января 2025, 09:30
Анастасия Волочкова рассекретила роман с 26-летним танцовщиком
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова перестала скрывать новый роман. Ее возлюбленным оказался 26-летний танцовщик и певец Марчел, сообщил 5-tv.ru.

Балерина старше избранника на 22 года, но это не помешало ей отправиться вместе с молодым человеком на Мальдивы. В соцсетях знаменитость опубликовала несколько романтических кадров, на которых наслаждается отдыхом в объятиях ухажера.

Знакомство Анастасии и Марчела состоялось на работе. Танцовщик выступает партнером Волочковой в ее шоу «Одержимость».

Ранее балерина рассказала, почему стала все чаще появляться на светских мероприятиях в париках. По словам звезды, накладные волосы очень выручают ее, поскольку избавляют от необходимости ежедневно делать укладку. Отращивать собственную длину Анастасия не хочет, поскольку длинные волосы будут мешать ей при репетициях.

Анастасия Волочкова

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