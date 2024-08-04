04 августа 2024, 02:53

Стилист Рогов назвал трендом одежду из бабушкиных скатертей

РИА «Новости»
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Одежда, напоминающая «бабушкины» скатерти и занавески, стала трендом лета 2024 года. Об этом стилист Александр Рогов написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас популярность завоевали топы, юбки, косынки и платья, похожие на скатерти, салфетки или занавески.

«Такой топ можно и смастерить своими руками из бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей», - посоветовал Рогов.

Стилист напомнил, что для экспериментов у россиян еще целый месяц лета.

Стилист Александр Рогов сменил историка моды Александра Васильева в шоу «Модный приговор».

За него активно голосовали зрители. Васильев поддержал кандидатуру Рогова, отметив, что у того большой опыт ведения телепередач о моде.

Ранее модный эксперт посоветовал носить джинсы не только с майками и топами, но и с нарядными жакетами. Также в дополнение к джинсам и майкам подойдут клетчатые рубашки.

Мода Одежда
04 августа 2024, 00:29
Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца
РИА «Новости»
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Певица Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге испанского происхождения Исаака Виджраку, с которым встретилась в феврале 2023 году на Ибице. Об этом сообщило издание Woman.ru со ссылкой на свои источники.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал», - поделилась как-то Лорак в интервью журналистам.

В момент знакомства Лорак переживала сложный период своей жизни. Она развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, за которого вышла замуж в 2009 году. У них родилась дочь, но брак был гостевой. Спустя девять лет супруга певицы стали видеть с другой женщиной.

Своего нового избранника Лорак назвала мужем в июле 2024 года во время фестиваля DREAM FEST.

Сама артистка пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Ранее Лорак призналась, что всегда восхищалась украинской певицей Софией Ротару, считая ее иконой эстрады. Тогда она получила награду в номинации «Легенда», Виджраку сопровождал ее на музыкальное мероприятие.

Россия Музыка Брак Шоу-бизнес
03 августа 2024, 23:56
«Будет бомба». Волочкова захотела спеть с Shaman
РИА «Новости»
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Известная балерина Анастасия Волочкова не оставляет свою идею записать песню в дуэте с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, известным как Shaman. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

«Я хочу записать дуэт с Shaman, потому что это патриотическая тема. Мне не важно, пою я плохо или хорошо, хотя говорят, что неплохо. Это будет бомба!» - отметила она.

По словам балерины, для нее самое важное оставаться патриотом России и продолжать развивать свою творческую карьеру. Волочкова выразила уверенность, дуэт с Дроновым вызовет только положительную реакцию у зрителей.

Российский мастер балета Николай Цискаридзе ранее заявил, что балерина Анастасия Волочкова получила популярность благодаря его стараниям. Он отметил, что уговорил ее переехать из Петербурга в Москву.

Песни Анастасия Волочкова Shaman
03 августа 2024, 21:38
Выступление Ивана Урганта на фестивале в Петербурге отменили
РИА «Новости»
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Выступление шоумена и телеведущего Ивана Урганта на музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом артист сообщил в Instagram*.

По словам Урганта, его пригласили «выступить с гитарой и усами» и он дал согласие, не раздумывая.

«Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже ни при чем», - отметил он.

Ургант обратился к тем, кто купил билеты, с просьбой все равно пойти на мероприятие, отметив, что «это важный фестиваль и доброе дело». Телеведущий пообещал перечислить в поддержку фонда 500 тысяч рублей.

Ургант должен был выступить на музыкальном фестивале 21 августа в Петербурге. Организатором концерта выступил благотворительный фонд, помогающий детям с аутизмом. Выступление шоумена анонсировали под сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Санкт-Петербург Фестивали Иван Ургант
03 августа 2024, 10:12
Forbes получил подтверждение, что у Павла Дурова больше двух детей
Global Look Press
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Ирина Болгар доказала, что является матерью троих детей Павла Дурова. Таким образом, официальных наследников у основателя Telegram уже не двое, а пятеро. Об этом написал Forbes.

По просьбе издания Болгар прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, а также сканы нотариально заверенных переводов документов на английский и французский языки и семейное фото.

Швейцарская переводчица подтвердила подлинность документов. На аналогичный запрос нотариусу ответа пока не пришло.

Ранее Болгар раскрыла подробности совместной жизни с основателем Telegram. По ее словам, она живет с детьми в Швейцарии.

Сам Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей , поскольку когда-то он был активным донором спермы.

Дети Forbes Павел Дуров

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