Стилист Рогов назвал трендом одежду из бабушкиных скатертей
Одежда, напоминающая «бабушкины» скатерти и занавески, стала трендом лета 2024 года. Об этом стилист Александр Рогов написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас популярность завоевали топы, юбки, косынки и платья, похожие на скатерти, салфетки или занавески.
«Такой топ можно и смастерить своими руками из бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей», - посоветовал Рогов.
Стилист напомнил, что для экспериментов у россиян еще целый месяц лета.
Стилист Александр Рогов сменил историка моды Александра Васильева в шоу «Модный приговор».
За него активно голосовали зрители. Васильев поддержал кандидатуру Рогова, отметив, что у того большой опыт ведения телепередач о моде.
Ранее модный эксперт посоветовал носить джинсы не только с майками и топами, но и с нарядными жакетами. Также в дополнение к джинсам и майкам подойдут клетчатые рубашки.