Стилист Рогов назвал трендом одежду из бабушкиных скатертей

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Он отметил, что сейчас популярность завоевали топы, юбки, косынки и платья, похожие на скатерти, салфетки или занавески.

«Такой топ можно и смастерить своими руками из бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей», - посоветовал Рогов.

Стилист напомнил, что для экспериментов у россиян еще целый месяц лета.

Стилист Александр Рогов сменил историка моды Александра Васильева в шоу «Модный приговор».

За него активно голосовали зрители. Васильев поддержал кандидатуру Рогова, отметив, что у того большой опыт ведения телепередач о моде.

Ранее модный эксперт посоветовал носить джинсы не только с майками и топами, но и с нарядными жакетами. Также в дополнение к джинсам и майкам подойдут клетчатые рубашки.