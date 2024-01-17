Стилист Александр Рогов стал ведущим «Модного приговора»

Нового ведущего выбирали зрительским голосованием. Рогов победил со значительным отрывом, набрав 45% голосов, тогда как его ближайший соперник, актер Игорь Верник, получил 18%.

Сам стилист признался, что всегда был поклонником «Модного приговора» и считал это шоу лучшим среди телепроектов о преображении.

«Для меня, как для телеведущего, это шоу было верхней планкой. Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим», - заявил Рогов.

Историк моды Александр Васильев был ведущим «Модного приговора» более 10 лет. Но в октябре 2023 года он сообщил, что уходит из шоу , так как хочет заняться другими проектами.

Во вторник, 16 января, Васильев на правах бывшего судьи «Модного приговора» поддержал выбор Александра Рогова , назвав его самым подходящим кандидатом на роль ведущего.