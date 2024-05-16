Степан Меньщиков попал в рехаб в Таиланде

За последние годы 47-летний Меньщиков был ведущим программ «Ху из Ху» с Рустамом Солнцевым и «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ. Он также принял участие в шоу «Звезды меняют профессию».

Сегодня основной источник дохода экс-участника «Дом-2» - собственное ивент-агентство «Мы счастливы».

Недавно он отправился в Таиланд для прохождения курса реабилитации, хотя подробно о зависимости он не рассказывает. Дома Меньщикова ждет семья: жена Ангелина Монах и их общая дочь Степания, а также дочь Варвара от предыдущего союза с Евгенией Шамаевой.

Ране певица Ольга Бузова заявила, что телеведущая Ксения Собчак уговорила ее остаться в «Доме-2». Молодая звезда тяжело переживала унижения, оскорбления и другие обиды.