16 мая 2024, 12:28

Степан Меньщиков попал в рехаб в Таиланде

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После участия в известном реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков попробовал себя в роли ведущего и прошел курс лечения в реабилитационном центре.  Об этом сообщил портал lady.mail.ru.

За последние годы 47-летний Меньщиков был ведущим программ «Ху из Ху» с Рустамом Солнцевым и «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ. Он также принял участие в шоу «Звезды меняют профессию».

Сегодня основной источник дохода экс-участника «Дом-2» - собственное ивент-агентство «Мы счастливы».

Недавно он отправился в Таиланд для прохождения курса реабилитации, хотя подробно о зависимости он не рассказывает. Дома Меньщикова ждет семья: жена Ангелина Монах и их общая дочь Степания, а также дочь Варвара от предыдущего союза с Евгенией Шамаевой.

Ране певица Ольга Бузова заявила, что телеведущая Ксения Собчак уговорила ее остаться в «Доме-2». Молодая звезда тяжело переживала унижения, оскорбления и другие обиды.

Шоу Дом-2 Шоу-бизнес
16 мая 2024, 12:38
Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на своих мемуарах
Global Look Press
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Американская певица Бритни Спирс увеличила состояние на десятки миллионов долларов благодаря своим мемуарам под названием «Женщина во мне». О доходах артистки сообщил сайт US Weekly.

Инсайдер уточнил изданию, что за год Спирс заработала свыше 40 миллионов долларов от продажи своей книги. Она также получает отчисления за свои старые альбомы и песни. Еще один источник дохода артистки - собственная линейка ароматов.

«С деньгами проблем нет», - подчеркнул собеседник US Weekly.

Он отметил, что заработок певицы уходит на товары, которые она покупает в онлайн-магазинах и масс-маркетах. При этом Спирс не тратит деньги на дорогие дизайнерские наряды. Источник добавил, что значительную часть ее расходов составляют путешествия на Бора-Бора или на Гавайи.

Мемуары Спирс ударили по карману певца Джастина Тимберлейка. Его альбом и тур оказались провальными после выхода этой книги.

Зарплаты Джастин Тимберлейк Бритни Спирс Шоу-бизнес
16 мая 2024, 11:39
Виктория Боня заявила о желании сделать дочери российский паспорт
Global Look Press
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Блогер и телеведущая Виктория Боня хочет сделать для 12-летней дочери Анджелины российский паспорт. О своем намерении она рассказала в разговоре с журналистами. Ее слова передал портал News.ru.

«У меня дочка манегастка, у нее монакский паспорт. У нее нет гражданства России пока. И я очень хочу ей сделать российский паспорт», - заявила Боня.

Телеведущая также опровергла слухи о том, что ее якобы хотят выгнать из Монако. По ее словам, это невозможно, так как дочь является гражданкой Монако.

Ранее Боня изменила образ перед Каннским кинофестивалем. Она перекрасилась в пепельную блондинку. Фанаты сразу же сравнили телеведущую с актрисой Анджелиной Джоли, на которую она стала похожа с новой прической.

Паспорта Виктория Боня Шоу-бизнес
16 мая 2024, 11:30
Мариам Мерабова заявила, что не простит Аллу Пугачеву
РИА «Новости»
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Певица Мариам Мерабова объяснила, почему россиянам не нужно не прощать артистку Аллу Пугачеву. Она рассказала об этом в интервью порталу «Абзац».

Певица напомнила, что примадонна назвала свою аудиторию «холопами» и «рабами», а также ставила крайне высокие цены на билеты на концерты. По мнению Мерабовой, прощать это не нужно.

«[Они] простят, к сожалению, а нельзя. Я бы не простила, например», - заявила артистка.

При этом певица не разделяет гнева Пугачевой по отношению к россиянам и не видит причин оскорблять соотечественников.

«Почему ты их назвала холопами и рабами? Потому что они любят свою Родину и не сомневаются, что их Родина права? Потому что ты ее не любишь?» - обратилась к примадонне Мерабова.

Накануне певица раскритиковала выступления бородатых женщин на Евровидении. Она считает, что таким артистам лучше петь в караоке для своих друзей.

Отношения Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 мая 2024, 11:26
Стало известно, сколько платят Шнурову за 45-минутный концерт
Global Look Press
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Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову платят за концерты десятки миллионов рублей. Одна минута выступления рокера оценивается почти в 800 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, за 45-минутный концерт на корпоративе или частной вечеринке Шнуров просит около 350 тысяч евро, что составляет почти 34,7 миллиона рублей или 772 тысячи рублей за минуту.

Журналисты уточнили, что за такой гонорар артист исполнит хит «Лабутены», WWW и остальные песни группы.

При этом Шнуров избирателен с предложениями, он согласится выступить при условии, что ему предоставят трансфер, оборудование, а также устроит публика.

Несмотря на такие гонорары, фронтмен «Ленинграда» оказался в долгах. Как выяснилось, он не заплатил налоговой свыше 4,5 миллиона рублей.

Концерты Музыка Зарплаты Сергей Шнуров Шоу-бизнес

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