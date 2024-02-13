Стасу Пьехе запретили петь из-за проблем с голосом

Тур по России у Пьехи расписан на ближайшие два месяца. Выступления планировались в Белгороде и Курске, а также 18 февраля певец должен был прилететь в Наро-Фоминск.

Стас Пьеха столкнулся с проблемами со связками в Воронеже несколько дней назад. Артист вышел на сцену с воспалением слизистой оболочки трахеи, после этого его голос пропал.

По данным канала, когда экстренное лечение не помогло, Пьеха обратился к московским врачам, которые диагностировали у него повреждение связок. Теперь певцу в рамках лечения придется сохранять полное молчание в течении нескольких дней.

Летом 2023 года Стас Пьеха сообщил, что его положили в Боткинскую больницу для «проведения полного набора сердечных исследований». В подтверждение певец поделился в соцсетях фото из машины скорой помощи и из медицинского кабинета. Позже Пьеха заверил, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него не нашли.