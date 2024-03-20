Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на оскорбления
Певец Стас Михайлов прокомментировал оскорбительное видеопослание от Аллы Пугачевой. Он пожелал последней здоровья, сообщила «Звезда».
«Дай Бог ей здоровья», - сказал артист.
Публичные разборки между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым начались в канун 8 Марта. Артист жестко высказался о покинувших Россию звездах, заявив, что они вернутся в страну и будут целовать ноги.
В ответ на это Пугачева записала видеообращение к Михайлову. В ролике она отметила, что рада была бы встать на колени, но воздержится, так как «ноги не те». Примадонна добавила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда» и порекомендовала Михайлову зарабатывать деньги, пока есть такая возможность.