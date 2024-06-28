Стас Костюшкин решил оправдаться после скандальной истории с Наташей Королевой в бане

По словам артиста, в те годы он давал интервью корреспонденту одного из изданий. В нем Костюшкин сообщил, что поцеловался в щеку с Королевой, а также находился в бане с певицей Лаймой Вайкуле. С последней они мылись в простынях, уточнил он.

«Ну, журналист и говорит, мол, спасибо, интересно, можете идти дальше - я там что-нибудь нафантазирую», - пояснил Костюшкин.

Затем певец улетел в Египет. Вскоре ему позвонил концертный директор и сообщил, что на него подали в суд из-за статьи.

«Мол, я написал, что спал с Королевой в бане. Я объясняю, что не сказал такого, но суд уже начался. Звоню Наташке, пытаюсь что-то сказать, извиниться», - поделился Костюшкин.

Он добавил, что Королева обвинила его в пиаре за свой счет и бросила трубку. После этого они не разговаривали в течение 10 лет. Позже артисты все-таки помирились, когда принимали участие в одном проекте «Театра Эстрады».

Ранее бывший солист группы «Чай вдвоем» планировал подать в суд на певца Филиппа Киркорова. Костюшкин обвинил последнего в краже его сценического образа.