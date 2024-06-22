22 июня 2024, 05:31

Старшая дочь певицы Валерии заявила, что отец запирал ее в вольере с собаками

РИА «Новости»
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Певица Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena, рассказала о жестоком отношении к ней отца. По ее словам, ей приходилось применять хитрость, чтобы избежать наказания родителя. Цитату привело издание StarHit.

«Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», - поделилась девушка.

Шульгина - старшая дочь певицы Валерии. Она родилась, когда исполнительница была замужем за продюсером Александром Шульгиным.

Как рассказала Shena, однажды осенью отец выставил ее на улицу с босыми ногами и в одной ночной рубашке. Тогда мать хотела выйти и привести ее обратно в дом, но муж «держал ее и бил». Когда Валерии удалось накопить денег, она уехала с тремя детьми в родной Аткарск.

Семья Отношения
22 июня 2024, 04:51
Ирина Шейк снялась на фотосессии без бюстгальтера
РИА «Новости»
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Супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для канадского бренда одежды Aritzia в Неаполе. На фотографиях она предстала в топе-бандо без лямок, под которым не было бюстгальтера. Об этом сообщило издание «Дни24».

Также на модели были черные широкие брюки с тонким металлическим поясом и сандалии. Макияж визажисты сделали с акцентом на губы, использовав помаду винного оттенка.

В Италию Ирина Шейк прилетела всего на один день, специально для участия в съемках.

В конце мая Ирина шейк выложила фотографии без макияжа в черном крошечном бикини и получила комплименты поклонников. На снимке супермодель стояла на пирсе с распущенными волосами и собакой в руках.

Италия Одежда Модели
22 июня 2024, 03:10
«Орала матом и хлопала дверью». Гоша Карцев пожаловался на поведение Собчак
РИА «Новости»
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Блогер и стилист Гоша Карцев работал с журналисткой Ксенией Собчак во времена «блондинки в шоколаде». Об этом он рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой на ее YouTube-канале.

По словам Карцева, он работал в издании, которое занималось организацией съемок для телеведущей. Стилист отметил, что Собчак вела себя с ним очень дерзко.

«Мне прям там хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить», - сказал он.

После этой истории Карцев снова пересекся с Собчак. Но на этой совместной съемке журналистка вела себя уже более сдержанно и профессионально.

Недавно Ксения Собчак снялась топлес для соцсетей. Она запечатлела себя в зеркале на потолке, спрятав грудь под одеялом.

Ксения Собчак Блогеры Интервью
22 июня 2024, 02:57
Принц Уильям решил выгнать детей из королевской семьи
РИА «Новости»
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Принц Уильям планирует выселить из Букингемского дворца принца Луи и принцессу Шарлотту. Старшего сына Джорджа он планирует сделать наследником, сообщило издание Daily Beast.

По словам инсайдеров, по задумке принца Уильяма принцу Луи и принцессе Шарлотте предстоит найти себе занятия, не связанные с королевской семьей. Роль работающего члена семьи достанется его старшему сыну Джорджу, который в будущем унаследует корону.

Источники издания отметили, что Уильям надеется, что это поможет его детям избежать ситуаций, подобных его конфликту с младшим братом - принцем Гарри.

Принц Уильям и его супруга перестали общаться с Меган и Гарри больше трех лет назад, когда те переехали в США. По данным издания Closer , младший британский принц предложил Кейт Миддлтон помириться.

Ранее принцесса Уэльская, проходящая лечение от рака, решила устроить своим детям лучшее лето в их жизни.

Дети Принц Гарри Семья Принц Уильям Британская королевская семья
22 июня 2024, 00:15
Девушка Брэда Питта показала идеальный пресс
РИА «Новости»
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Новая девушка голливудского актера Брэда Питта Инес Де Рамон показала идеальный пресс. Ее фотографии опубликовала британская газета Daily Mail.

Папарацци заметили Инес Де Рамон в Лос-Анджелесе, когда та шла по своим делам. На девушке были черные джинсы и короткий черный топ, не скрывающий идеальный пресс возлюбленной актера.

По информации журналистов, Питт ранее заявлял, что не против завести детей со своей 35-летней избранницей.

Инес Де Рамон - нутрициолог и глава ювелирной компании. Девушка не ведет публичную жизнь и не общается с журналистами, хотя раньше она была замужем за звездой сериала «Дневники Вампира» Полом Уэсли.

В начале мая Брэда Питта вместе с Инес де Рамон заметили на отдыхе в Санта-Барбаре. Пара гуляла на пляже у океана, а актер обнимал возлюбленную. Хотя до этого папарацци сфотографировали Рамон в компании другого мужчины. Поклонники Брэда Питта даже начали переживать, что актера постигла очередная любовная неудача.

Голливуд Актеры Брэд Питт

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