«Старость тебя боится». Дженнифер Лопес поразила фанатов дерзкими снимками в латексе

Артистка позировала в топе, выполненном из ремешков, и юбке из латекса. Волосы она убрала в высокий хвост и сделала яркий макияж. Дополнили образ певицы крупные украшения из золота и лакированные туфли на каблуке.

Поклонники написали под постом актрисы множество комплементарных комментариев, отметив ее красоту.

«Легенда! Та фотосессия была фантастической», «Вау, ты выглядишь великолепно», «Старость тебя боится», - подчеркнули пользователи.

Фанаты также заметили, что с годами артистка выглядит только лучше.

При этом в личной жизни у певицы Дженнифер Лопес сейчас не все так гладко. Ее супруг актер Бен Аффлек окончательно съехал из дома , в котором жил вместе с артисткой. Он перевез вещи в съемное жилье.

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