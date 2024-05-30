30 мая 2024, 13:10

«Старались успеть». Садальский рассказал о невыпущенном фильме с Заворотнюк

Global Look Press
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Актер Станислав Садальский рассказал о комедии с актрисой Анастасией Заворотнюк, которую не успели доснять. Подробностями о незавершенном фильме он поделился на своей странице в социальной сети Instagram*.

По его словам, картина повествовала о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли.

«Мы очень старались успеть, маленькие актеры работали наравне со взрослыми. Было недоснято всего полчаса, но съемки остановились на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, потом случилась эта страшная беда с Настей», - сообщил актер.

Садальский также выразил слова поддержки семье Заворотнюк. Он назвал мужа артистки, фигуриста Петра Чернышева безупречным мужем и отцом и преданным другом.

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Анастасия Заворотнюк Фильмы Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 13:19
«Лети на небо, девочка». Кудрявцева посвятила пост Заворотнюк
Global Look Press
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Телеведущая Лера Кудрявцева выразила соболезнования родным и близким скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк. В своем Telegram-канале она разместила соответствующий пост.

Актриса умерла в ночь на 30 мая от рака головного мозга. Трагическую новость подтвердила ее дочь Анна.

Коллеги выражают соболезнования семье Заворотнюк и вспоминают, какой была актриса. Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина назвала артистку целеустремленным и трудолюбивым человеком.

«Лети на небо, девочка. Добрая, красивая, сильная, смешная - запомню тебя такой», - написала она.

Телеведущая опубликовала архивную фотографию с Заворотнюк. Судя по кадру, это селфи, сделанное Кудрявцевой в домашней обстановке.

Болезни Анастасия Заворотнюк Лера Кудрявцева Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 12:42
«Бедолага, отмучилась». Садальский высказался о смерти Заворотнюк
Global Look Press
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Актер Станислав Садальский выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк после продолжительной болезни. Посвященной артистке пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Очень жаль… Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь, ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей», - написал актер.

Садальский добавил, что последнее СМС, которое он отправил Заворотнюк, так и осталось непрочитанным. В нем актер предлагал помощь и выразил готовность посоветовать лучших врачей.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда боролась с опухолью головного мозга и не появлялась на публике.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 12:19
«Была надежда». Режиссер Шмелев назвал Заворотнюк сильной женщиной
Global Look Press
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Режиссер боевика «Код апокалипсиса» Вадим Шмелев, в котором актриса Анастасия Заворотнюк сыграла одну из главных ролей, назвал артистку сильной и веселой женщиной. Он выразил свои соболезнования в беседе с порталом News.ru.

«На мой взгляд, одна из самых ярких актрис нашего кино. Очень сильная, веселая женщина. Как-то нелепо, что придется говорить о ней в прошедшем времени», - рассказал он.

По словам режиссера, он был шокирован новостью о смерти Заворотнюк и до последнего надеялся на выздоровление актрисы.

«Все эти годы была надежда, что она все-таки как-то выкарабкается, и может быть, еще увидимся. Очень тяжело», - поделился Шмелев с изданием « Звезда ».

Анастасии Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с опухолью головного мозга и не появлялась на публике.

Сериалы Кино Анастасия Заворотнюк Режиссер Россия Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 12:03
«Это бред». Представители «Лужников» опровергли слухи о концерте Канье Уэста в Москве
Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст не выступит 8 июня в Москве. Об этом сообщили RT в пресс-службе «Лужников», где якобы должен был пройти концерт артиста.

«Нет, конечно, это фейк», - заявили представители арены.

Информация о якобы предстоящем концерте рэпера появилась в Telegram-канале Mash. Журналисты разместили договор с подписью, похожей на автограф супруги музыканта Бьянки Цензори, которая занимается его делами.

В документе указано, что при соблюдении всех условий Уэст приедет в Москву с командой из 25 человек.

«Это бред. Такие документы никогда и нигде в открытом доступе не публикуются. Если бы договор с Канье был заключен, то сначала на это нужно было бы получить одобрение правительства Москвы. Там много согласований», - пояснил RT президент Корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Тем временем аферисты уже распродают билеты на концерт американского рэпера в Москве. Для этого мошенники создали фейковый сайт.

Концерты Канье Уэст Москва Шоу-бизнес

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