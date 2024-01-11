«Стану матерью Драконов». Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева станет мамой в четвертый раз

«В эту беременность живот начал расти очень быстро, мышцы уже не те. Мне, конечно, хотелось бы быть миниатюрной беременной, но это не моя история. Скоро нас будет +1. Как сейчас популярно говорить, я стану матерью Драконов вдвойне (у нас уже имеется в семье один - Дима)», - поделилась Грачева в личном блоге.

Женщина призналась, что в прошлые беременности набирала по 14-16 килограммов.

После жуткой расправы, которую учинил над ней бывший супруг, Маргарита Грачева снова вышла замуж и спустя два года родила третьего сына. С супругом Максимом Андрющенко, двумя сыновьями от первого брака и общим сыном Маргарита проживает в загородном доме. Она призналась, что в этот раз хотела бы дочку.

По истории Маргариты Грачевой сняли сериал. Режиссер проекта Сарик Андреасян обещал показать первую серию осенью 2023 года.