Стало известно, зачем Пугачева ежемесячно отправляет в Россию полмиллиона рублей
Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию, продолжает ежемесячно переводить на родину около 500 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение примадонны.
Большая часть средств расходуется на содержание и охрану усадьбы артистки в деревне Грязь в Подмосковье. На обеспечение безопасности уходит примерно 150 тысяч рублей, еще порядка 70 тысяч - на услуги садовника.
Кроме того, в непосредственной близости от поместья проживает личный водитель артистки, Игорь Польшиков, который заботится о младшем племяннике Пугачевой, мама которого скончалась в прошлом году.
«Польшиков получает на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц», - отметил источник из окружения примадонны.
Помимо усадьбы в Подмосковье, в собственности Пугачевой остается недвижимость в столице - трехкомнатная квартира на Тверской-Ямской улице, а также апартаменты в районе Арбата. Общая стоимость этих квартир - около 300 миллионов рублей.
Знакомые певицы также заявили о ее планах вернуться в Россию летом. Артистке нужно прилететь на Родину по делам.