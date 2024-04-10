Стало известно, зачем Пугачева ежемесячно отправляет в Россию полмиллиона рублей

Большая часть средств расходуется на содержание и охрану усадьбы артистки в деревне Грязь в Подмосковье. На обеспечение безопасности уходит примерно 150 тысяч рублей, еще порядка 70 тысяч - на услуги садовника.

Кроме того, в непосредственной близости от поместья проживает личный водитель артистки, Игорь Польшиков, который заботится о младшем племяннике Пугачевой, мама которого скончалась в прошлом году.

«Польшиков получает на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц», - отметил источник из окружения примадонны.

Помимо усадьбы в Подмосковье, в собственности Пугачевой остается недвижимость в столице - трехкомнатная квартира на Тверской-Ямской улице, а также апартаменты в районе Арбата. Общая стоимость этих квартир - около 300 миллионов рублей.

Знакомые певицы также заявили о ее планах вернуться в Россию летом. Артистке нужно прилететь на Родину по делам.