Стало известно, в какую страну могут переехать Пугачева и Галкин

До этого стало известно об эмиграции из Израиля певицы и ее супруга Максима Галкина*. По словам Худякова, на острове может обостриться межнациональный и межконфессиональный конфликт. Это заставит артистку вместе с детьми и мужем снова перебраться в другую страну.

«Пугачева и Галкин* бегут туда, где деньги, - на Запад, будь то Израиль или Кипр. А в Майами живет вся остальная семья - Кристина Орбакайте с мужем и детьми. Никита Пресняков - внук», - заявил общественник.

Худяков отметил, что недавно Галкин* выбирал апартаменты в Штатах.

Ранее Пугачева раскритиковала россиян , которые следят за ней. Артистка назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи. Также звезда объяснила, что все свои сбережения зарабатывала своими силами. При этом она напомнила, что счастье не в деньгах.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.