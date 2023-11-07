Стало известно состояние певца Xolidayboy после обморока на концерте в Ставрополе

Артист потерял сознание во время концерта на сцене «Абрикос-арены». Xolidayboy вынесли со сцены на руках. На место вызвали скорую помощь. Певца госпитализировали с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы».

Сам Xolidayboy заверил, что не принимал запрещенных веществ. По данным Baza, музыкант находится в состоянии средней степени тяжести. А поведение артиста оценили как депрессивное.

В Сети предположили, что проблемы со здоровьем могла спровоцировать повестка в армию, которую Xolidayboy получил от сотрудников военкомата в аэропорту Минеральных Вод.

Перед этим на артиста пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в правоохранительные органы, обвинив музыканта в проукраинской позиции. По ее словам, в некоторых роликах в Сети родившийся в Севастополе Минаев называл себя украинцем.

Певца Xolidayboy (настоящее имя - Иван Минаев) госпитализировали после того, как он упал в обморок на концерте в Ставрополе. По данным Telegram-канала Baza, у музыканта наблюдается депрессивное поведение.