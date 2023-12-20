20 декабря 2023, 17:15

Стало известно состояние Охлобыстина после обстрела в Донбассе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российский актер Иван Охлобыстин отделался трещиной в ребре после обстрела в Донбассе. Об этом в Telegram-канале сообщил рэпер Аким Апачев.

«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!» - написал он.

Ранее стало известно, что Охлобыстина обстреляли в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи в новые регионы. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина отметила, что пуля попала отцу в бронежилет.

В июне Охлобыстин сообщил, что попал в список украинских спецслужб на ликвидацию за поддержку спецоперации. Актер подчеркивал, что готов отдать жизнь за свои взгляды.

В марте 2022 года артист запустил флешмоб «Работайте, братья» и записал на видео рассказ стихотворения из кинофильма «Брат».

В июле в зоне СВО после обстрела в Запорожской области погиб российский военный корреспондент Ростислав Журавлев.

Стрельба Донбасс Актеры
20 декабря 2023, 17:02
Родственники решают вопрос. Где похоронят Пухляша из клипов Little Big
Читайте нас в: Google Новости
Танцора и шоумена Дмитрия Красилова, прославившегося под прозвищем Пухляш, похоронят в родном регионе. Об этом сообщил «360» агент артиста Андрей.

Представитель Красилова сказал, что организацию траурных мероприятий пока не завершили. Родственники Красилова еще решают все связанные с этим вопросы, однако, по словам агента, уже известно, что похороны танцора пройдут в Алтайском крае, где он родился, а прощание - в Москве.

«Прощание будет здесь, похороны будут на родине», - сообщил собеседник «360».

Тело Пухляша обнаружили в столичной квартире 18 декабря. Шоумену, известному многим по клипам группы Little Big, было 29 лет.

Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем.

Певица Анна Калашникова сообщила «360», что виделась с танцовщиком незадолго до его смерти. По словам исполнительницы, артист казался веселым, вел себя активно и бодро.

После смерти Красилова друзья начали собирать деньги , чтобы помочь его матери. К процессу подключилась блогер и телеведущая Ида Галич.

Музыкальные клипы Музыка Москва 2023
20 декабря 2023, 14:19
Земфиру и Моргенштерна внесли в стоп-лист российских радиостанций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В 2024 году из репертуара российских радиостанций исчезнут песни Земфиры*, Моргенштерна*, Макса Барских, группы «Би-2» и Бориса Гребенщикова*. Их внесли в негласный стоп-лист, сообщил Telegram-канал Mash.

Раньше, по информации журналистов, каждая радиостанция сама решала, музыку каких исполнителей ставить нельзя. Источники рассказали, что теперь несколько не связанных друг с другом редакций получили негласные стоп-листы. Их уже озвучили на планерках.

Россияне не услышат из приемников песни иноагентов и некоторых артистов, которые уехали за границу и раскритиковали свою страну. Среди них Земфира*, Борис Гребенщиков*, Макс Барских, Моргенштерн* и группа «Би-2».

Собеседники канала признались, что это может сказаться на рейтингах. Поэтому первое время эфир заполнят старыми песнями проверенных звезд, а потом начнут добавлять музыку новичков.

Земфиру* включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Она пыталась обжаловать это решение через суд. Весной стало известно, что певица могла получить гражданство Франции.

*Решением Минюста России включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Музыка Моргенштерн Иноагенты
20 декабря 2023, 14:17
«Бизнес-союз». Додолев рассказал, как Градский высказывался о Пугачевой и Галкине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Музыкант Александр Градский называл брак певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* бизнес-союзом. Об этом рассказал сайту «Аргументы и факты» журналист и писатель Евгений Додолев, который дружил с мультиинструменталистом.

Он пояснил, что записывал с Градским интервью вплоть до весны 2020 года. Планировалось, что книга о музыканте выйдет к его 75-летию в 2024 году. Однако Додолев решил не выпускать мемуары без Градского.

В процессе беседы в 2020 году у них зашел разговор о Пугачевой. Градский отметил, что еще в 1986 году у нее начались проблемы с голосом. Артистка не могла петь и выступать: приходилось зарабатывать лишь на корпоративах, которые проходили нечасто.

Градский рассказал Додолеву, что Пугачеву долгое время обеспечивал ее бывший муж Филипп Киркоров. Затем его обязанности на себя возложил Галкин*.

«Точная цитата: „Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет как нормальная женщина - за счет своего мужика“», - вспомнил Додолев.

По его словам, Градский не говорил об этом, потому что знал, что его обвинят в зависти.

Сейчас Алла Пугачева подняла стоимость за новогодние корпоративы. За выступление она просит 44,9 миллиона рублей.

* Максим Галкин - признан иностранным агентом на территории России.

Алла Пугачева Брак Максим Галкин Писатели
20 декабря 2023, 05:04
«Серьезный удар». Михалков рассказал, как его разочаровал актер Меньшиков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Олег Меньшиков дважды разочаровывал Никиту Михалкова. Об этом режиссер рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

Первый раз Меньшиков подвел Михалкова в 2007 году. Актер должен был сыграть главную роль в фильме «12», но за два дня до съемок неожиданно отказался. В результате роль досталась Сергею Маковецкому.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», - признался Михалков.

Позже актер и режиссер работали вместе над второй частью фильма «Утомленные солнцем». Михалков рассказал, что и на этих съемках Меньшиков повел себя некрасиво - покинул проект до завершения работы. Режиссер заявил, что был «профессионально оскорблен» этим поступком.

В сентябре Никита Михалков рассказал, как просил прощения у актрисы Нонны Мордюковой на съемках фильма «Родня».

Режиссер Фильмы Работа Актеры

Новости по теме