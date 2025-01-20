Стало известно, сколько зарабатывает звезда «Аноры» Юра Борисов

По его словам, не существует фиксированной ставки за съемочный день, так как она зависит от множества факторов. В частности, от бюджета картины и занятости актера на этот период. Случается так, что артист участвует в проекте, когда его устраивает оплата, хотя в самом сценарии он может быть не заинтересован.

Кастинг-директор отметил, что Борисов всегда тщательно выбирал проекты, а теперь, вероятно, будет делать это еще с большим старанием.

«Гонорар за съемочный день вырос со средних 150 тысяч рублей - в два раза. Но есть известная фраза от самого Борисова „в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актеры и так идут играть“», - подчеркнул он.

По его словам, сейчас в производстве находятся семь российских кинопроектов, где Борисову достались главные роли. Если говорить о премьерах, то в феврале выйдут в прокат картины «Пророк. История Александра Пушкина» и «Вот и кончится лето».

Ранее супруга актера Анна Шевчук отреагировала на появление фотографии Борисова в рекламе американского банка спермы, отметив, что он не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира.