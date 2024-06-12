12 июня 2024, 17:09

Стало известно, сколько зарабатывает Полина Гагарина на концертах

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Певица Полина Гагарина получает за концерт примерно от семи до 10 миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов сайту Passion.ru.

Поводом для высказывания стал ее грядущей концерт в «Лужниках». Продюсер подсчитал: аренда стадиона на вечер стоит 10 миллионов рублей, таким образом, исполнительница уходит в «ноль».

«Концерт стоит у Гагариной порядка 7−10 миллионов рублей за вечер. <…> Можно сказать, что Полина действительно ничего не зарабатывает на этом, а только делает почти благотворительный концерт, что ли», - поделился Дворцов.

По его мнению, Гагарина может даже уйти в минус с учетом необходимости оплачивать работу танцоров, билетеров, охраны и так далее. Кроме того, на подобные мероприятия уходит много времени и энергии, заметил продюсер.

Ранее сама певица на пресс-конференции утверждала, что концерт в «Лужниках» не окупится и по факту будет благотворительным. Она призналась, что вложила в шоу «Навсегда», запланированное на 29 июня, фантастическую сумму.

Концерты Музыка Деньги
12 июня 2024, 17:35
«Сразу призналась во всем мужу». Буланова рассказала об изменах в браке
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Певица Татьяна Буланова рассказала, что в ее жизни был любовный треугольник — в первом браке она полюбила другого мужчину. Артистка сообщила об этом петербургскому изданию «Панорама ТВ».

Певица Татьяна Буланова рассказала, что в ее жизни был любовный треугольник - в первом браке она полюбила другого мужчину. Артистка сообщила об этом петербургскому изданию «Панорама ТВ».

Она призналась, что до сих пор ощущает вину за некоторые моменты своей супружеской жизни. Певица отметила, что изменила мужу и сильно его обидела.

«Когда я встретила Влада, то сразу призналась во всем мужу. Было тяжело и мне, и ему, но любовный треугольник для меня неприемлем. Это пошлость, дешевка», - подчеркнула она.

Артистка добавила, что не жалеет о разводе. Она отказалась раскрывать подробности, но добавила, что «долго терпела» во время первого брака. Исполнительница рекомендовала поклонникам выходить из разрушительных и абьюзивных отношений. Буланова также назвала глупостью идею о сохранении брака ради ребенка.

Ранее певица стала учредителем второго ресторана в Санкт-Петербурге. Заведение находится в центре города - на Лиговском проспекте.

Музыка Брак Татьяна Буланова
12 июня 2024, 11:24
«Было много романов». Юлия Меньшова рассказала о бурной молодости
РИА «Новости»
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Телеведущая, актриса театра и кино Юлия Меньшова рассказала, что в молодости у нее было много романов с разными парнями. Признание прозвучало на шоу ведущей и блогера Иды Галич «Есть вопросики».

Меньшова отвечала на вопросы случайных прохожих, и одна девушка поинтересовалась, что необычного та совершала в молодые годы. Артистка ответила, что «дичи не было»: запрещенными веществами она не увлекалась, правда, иногда выпивала, но не напивалась «до беспамятства».

«При этом у меня было очень много романов. Но рассказывать я об этом не буду, потому что это были неинтересные вам люди», - отметила 54-летняя Юлия Меньшова.

Она добавила, что «не отказывала себе в удовольствии» встречаться с молодыми людьми, потому что была «свободна, прекрасна и хороша собой». Впрочем, по словам Меньшовой, она долгое время не понимала, что привлекательна.

В конце мая стало известно, что ведущая после пятилетнего перерыва вернется на телевидение с новым шоу на канале «Домашний».

Отношения Ток-шоу
12 июня 2024, 04:25
Бузова опозорилась перед поклонниками, вывалившись из машины
РИА «Новости»
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Поющая телеведущая Ольга Бузова чуть не упала, когда выходила из машины в Благовещенске. О происшествии рассказали журналисты сайта kp.ru.

В тот день артистка прибыла в Амурский государственный университет. Фанаты встретили ее у двери автомобиля. Когда звезда начала выходить из него, то споткнулась на высоких каблуках.

Поклонники испугались за здоровье телеведущей, однако брюнетка быстро пришла в себя и успокоила их. Позже знаменитость в соцсетях поблагодарила благовещенцев за гостеприимство.

Ранее стало известно, что Бузова подняла свой гонорар до 4,5 миллиона рублей. Еще в декабре 2023 года она могла спеть за 3,5 миллиона. Теперь за ее концерт придется заплатить на миллион больше. К новогодним праздникам 2024 года цена за выступление Бузовой может вырасти до шести миллионов.

Праздники Ольга Бузова Концерты Соцсети Машины
12 июня 2024, 03:18
«На грязь у меня иммунитет». Орбакайте сняла эмоциональное видео для злопыхателей
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте записала эмоциональное видео, в котором ответила недоброжелателям, что у нее все хорошо. Артистка заявила, что ей всегда было, есть и будет что спеть, об этом написало издание StarHit.

Орбакайте отметила нездоровый интерес в России к ее персоне и поблагодарила друзей и верных поклонников за поддержку. Тем же, кто ее не любил или разлюбил, певица ответила, что у нее «все зашибись» и куча творческих планов.

«На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть и сказать своей благодарной публике», - заявила Орбакайте.

В конце мая певицу раскритиковали за выступление на мероприятии в Монако. Зрители отметили, что Орбакайте не пела, а кричала в микрофон.

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