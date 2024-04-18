Стало известно, сколько зарабатывает на корпоративах певица Глюкоза

По словам Лаврова, несмотря на то, что Глюкоза отказалась от участия в крупных гастролях и вышла замуж за обеспеченного бизнесмена Александра Чистякова, она продолжает выступать на сцене. Он отметил, что певица получает за корпоративы от 20 до 30 тысяч евро. Однако ей как артистке важна не только финансовая составляющая, но и потребность души.

«Денег, думаю хватает. Ей нужно иногда появляться на сцене, потому что без сцены артист умирает», - заявил продюсер.

Лавров также опроверг слухи о потере певицей крупных гонораров после скандальной «голой» вечеринки. Он напомнил о финансовой независимости Ионовой.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa уже без участия самой певицы. Он поделился в соцсетях отрывком нового трека.

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) за корпоратив зарабатывает 20-30 тысяч евро - примерно два-три миллиона рублей. Об этом он сообщил в беседе с изданием The Voice.