Стало известно, сколько потеряла Юлия Высоцкая на бизнесе по доставке еды

Идея стартапа заключалась в том, что специальная программа отслеживала запросы интернет-пользователей на тему еды и рецептов, после чего помогала подобрать необходимые продукты для реализации кулинарных идей через систему умных покупок и доставки.

Несмотря на продвижение сервиса, проект не смог зарекомендовать себя на рынке. Уже в первый год работы в 2021 году Высоцкая понесла потери - 50 тысяч рублей. Затем ситуация лишь ухудшалась. В последующие годы убытки составили 3,76 миллиона рублей и 4,66 миллиона рублей соответственно, достигнув общей суммы в 8,42 миллиона рублей за три года.

Недавно Высоцкая приняла решение ликвидировать другую свою компанию, «Кулинарную студию». Убытки этого предприятия составили 4,7 миллиона рублей с 2019 по 2022 годы. При этом задолженностей перед налоговой у компании не было.

Недавно у Юлии Высоцкой отсудили 40 тысяч рублей за снимки еды. Один из фотографов обнаружил свои работы на портале «Едим дома».