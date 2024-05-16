Стало известно, сколько платят Шнурову за 45-минутный концерт

По данным издания, за 45-минутный концерт на корпоративе или частной вечеринке Шнуров просит около 350 тысяч евро, что составляет почти 34,7 миллиона рублей или 772 тысячи рублей за минуту.

Журналисты уточнили, что за такой гонорар артист исполнит хит «Лабутены», WWW и остальные песни группы.

При этом Шнуров избирателен с предложениями, он согласится выступить при условии, что ему предоставят трансфер, оборудование, а также устроит публика.

Несмотря на такие гонорары, фронтмен «Ленинграда» оказался в долгах. Как выяснилось, он не заплатил налоговой свыше 4,5 миллиона рублей.