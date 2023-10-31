Стало известно, сколько певцу Shaman платят за концерты

«Когда закончится его звездный час - сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро. Он зарабатывает на выступлениях и корпоративах от 50 тысяч до 100 тысяч евро», - заявил он.

Концертный директор отметил, что среди российских знаменитостей Shaman «не номер один» по заработкам. Например, исполнительницы Анна Асти и Юлия Зиверт получают за свои выступления больше денег. Звезды собирают большие концертные площадки.

Ранее Shaman рассказал, что многим обязан легендарному шансонье Михаилу Кругу. По его словам, певец помог артисту, когда тот начинал свой творческий путь в ресторане города Новомосковска. Посетители часто заказывали у молодого артиста песни из репертуара Круга.