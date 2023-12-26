Стало известно, сколько Ивлеева получала за сотрудничество с МТС
Гонорар телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая является амбассадором мобильного оператора МТС, составлял три миллиона рублей в месяц. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.
Ивлеева попала под прицел СМИ из-за скандальной «голой» вечеринки, после которой многим звездам пришлось извиняться за свое поведение. У некоторых исполнителей сорвались концерты, поклонники начали массово сдавать билеты. Гонорары же Ивлеевой, по данным журналистов, на фоне скандала выросли вдвое.Однако вскоре появилась информации, что некоторые компании разрывают с ней контракты.
В частности, от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и Тинькофф Банк. С эфира сняли рекламу сотового оператора, в которой снималась блогер, а также ее убрали из рекламной юбилейной акции компании.
По данным источника «360», МТС платил блогеру три миллиона рублей ежемесячно.