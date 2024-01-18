18 января 2024, 02:43

Стало известно, почему Волочкова не появилась на «голой» вечеринке Ивлеевой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла перед Новым годом в клубе «Мутабор». Она призналась, что обижена на телеведущую за предательство. Ее слова привело ИА НСН.

Волочкова заявила, что ее звали на вечеринку, но она не захотела участвовать из-за обиды на Ивлееву.

По словам балерины, с Ивлеевой они были знакомы. Блогерша со своей командой даже была дома у Волочковой - снимала их с Джигурдой для своего цикла видео.

«А потом Настя склотничала и сплетничала с [журналисткой] Аленой Жигаловой. Они гадости про меня лили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?» - возмутилась Волочкова.

Хотя в конце декабря Волочкова уверяла, что не получала приглашение на вечеринку Ивлеевой и даже ничего не знала о ней. Балерина назвала подобные мероприятия «премиями для лохов» и заявила, что не хочет знать и видеть людей, которые посетили скандальную вечеринку.

Впрочем, Волочкова и сама часто позволяет себе провокационные наряды и поведение. В январе она попала в скандал с Никитой Джигурдой. В Сети появилось видео, на котором балерина танцует вместе с актером. В какой-то момент Джигурда снял с Волочковой штаны и поцеловал ее между ног. После этого движение «Ветераны России» потребовали отстранить балерину от работы и запретить ее шоу.

Видео Блогеры Анастасия Ивлеева Анастасия Волочкова
18 января 2024, 03:27
Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Вонтова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженный артист России Александр Вонтов скончался, предположительно, от сердечного приступа. Об этом сообщили на сайте MordovMedia.ru.

«По неподтвержденной информации причиной смерти стал сердечный приступ», - отметили на сайте, добавив, что дата и место прощания с актером станут известны позднее.

Сообщение о смерти актера разместила на своем сайте пресс-служба театра имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года. Здесь он сыграл более 80 ролей. Помимо этого, Вонтов активно снимался в сериалах и кино. Самой заметной работой стала его роль в картине «Зоя», где он сыграл Иосифа Сталина. Еще он снимался в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

Смертность Сериалы Театры Актеры
17 января 2024, 20:43
Костомаров показал, как учится летать на флайборде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает осваивать новые навыки на протезах. В этот раз фигурист полетал на флайборде над водой. Видеоролик с тренировки он опубликовал в Telegram-канале.

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… Хоть и не высоко», - поделился спортсмен.

Костомаров также продолжает активно заниматься другими видами спорта. Ранее он вместе с дочерью встретился с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым , чтобы попробовать свои силы в теннисе.

До этого фигурист рассказал, что занялся боксом. По его словам, на время боя он всегда снимает протез. На льду Костомаров впервые появился со своей партнершей Татьяной Навкой 17 декабря. Илья Авербух рассказывал, что Костомаров сам принял решение вернуться в профессию.

Роман Костомаров попал в реанимацию в начале прошлого года с подозрением на пневмонию. Врачи ампутировали ему конечности из-за развития некроза тканей. Фигурист выписался из больницы в июле.

Спортсмены Врачи Бокс Теннис Роман Костомаров
17 января 2024, 19:05
Немецкие таможенники задержали Шварценеггера в аэропорту Мюнхена
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники таможенной службы аэропорта Мюнхена сорвали поездку голливудского актера Арнольда Шварценеггера на организованный им Всемирный климатический саммит в Австрии. Причиной стали не указанные в декларации дорогие часы. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Bild.

По словам собеседника, 76-летнего актера и политика задержали во время таможенного досмотра, когда у него нашли часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер объяснил, что намеревался выставить их на аукцион.

Задержание актера журналистам подтвердил представитель мюнхенской таможни Томас Майстер. Он пояснил, что актер не задекларировал часы, которые подпадают под статью об импорте. В этой связи в отношении Шварцнеггера начали расследование о попытке уклонения от уплаты налогов.

Всемирный климатический саммит проходит в австрийском Кицбюэле. На официальном сайте мероприятия указали, что в ближайший четверг, 18 января, там пройдет ужин и аукцион для сбора средств на защиту окружающей среды. Главным приглашенным гостем организаторы назвали Арнольда Шварцнеггера.

Саммиты Германия Задержания Аукционы Таможня Актеры
17 января 2024, 08:56
«Бокс не прощает ошибок». Цзю предостерег Милохина перед боем в Дубае
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Знаменитый боксер Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой блогера и тиктокера Дани Милохина, который должен пройти 16 февраля в Дубае, сообщил Sport24. Бокс не прощает ошибок, предостерег спортсмен.

Цзю обратил внимание, что Милохин не представляет, что такое бокс, а это целое искусство, которым занимаются с ранних лет и вкладывают много сил, тратят долгие годы, чтобы достичь профессиональных результатов.

«Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них», - подчеркнул он.

Поединок Милохина пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Соперником блогера будет миллионер и популярный блогер Аджмал Хан.

Ранее Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в одном из сезонов проекта «Ледниковый период». Пара не смогла победить, но выиграла приз зрительских симпатий и один миллион рублей.

Бокс Дубай

Новости по теме