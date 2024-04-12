12 апреля 2024, 11:25

Стало известно, почему Пугачева не усыновила внучатого племянника

Global Look Press
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Певица Алла Пугачева не стала усыновлять внучатого племянника после смерти ее брата Евгения. У артистки было недостаточно времени, чтобы заняться воспитанием еще одного ребенка, сообщил газете «Московский комсомолец» знакомый с ситуацией источник.

Певица Алла Пугачева не стала усыновлять внучатого племянника после смерти ее брата Евгения. У артистки было недостаточно времени, чтобы заняться воспитанием еще одного ребенка, сообщил газете « Московский комсомолец » знакомый с ситуацией источник.

Он отметил, что у певицы было двое маленьких детей, а также насыщенная публичная жизнь. Это не позволяло ей уделять достаточно времени потенциальному приемному сыну.

«У Аллы Борисовны много времени отнимали родные дети - на то время такие же маленькие, к тому же она вела жизнь публичной персоны и, конечно, не успевала в полной мере заниматься еще и третьим ребенком. Ей просто не хватало на него сил», - рассказал источник.

Кроме того, мальчику был необходим особый подход из-за непростого периода в жизни. Ребенок успел привязаться к тем, кто занимался его воспитанием после утраты семьи. У пары уже были свои взрослые дети, и они смогли найти возможность, чтобы посвятить время и силы еще одному ребенку.

По словам источника, у мальчика были прекрасные отношения с новыми родителями, которые его любили и заботились о нем. Именно эта привязанность стала решающим фактором для Пугачевой.

«Алла Борисовна ведь понимала, что делает выбор в пользу ребенка, даже если это решение и выглядело в чем-то непопулярным в глазах обывателей», - пояснил источник.

При этом племянник часто бывал в доме примадонны и дружил с ее детьми. Даже сейчас Пугачева материально помогает растить ребенка. Она отправляет на его воспитание около 200 тысяч рублей в месяц.

Дети Семья Отношения Алла Пугачева
12 апреля 2024, 11:59
Хабенский присутствовал на запуске космического корабля
РИА «Новости»
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Художественный руководитель Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский рассказал, как посетил космодром Байконур, где стал очевидцем старта космического корабля. Своими впечатлениями он поделился с порталом aif.ru.

«Я не могу описать это. Сначала - какая-то звенящая тишина. Потом отсчет. Цифры. И ты не совсем понимаешь, что происходит. Слышишь стук сердца. Затем - запуск…» - признался народный артист.

Хабенский также отметил, что, вернувшись в Москву и стоя на балконе, размышлял о том, как теперь люди, с которыми он виделся на Байконуре, пролетают над ним каждые полтора часа.

В прошлом году коллектив МХТ посетил Байконур с гастролями, представив специальную программу для работников космодрома «Смотришь в небо и видишь - звезда».

Ранее Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. Он заявил, что учеба крайне важна для формирования профессиональных качеств.

Театры Космос
12 апреля 2024, 11:46
«Мы сблизились». Зендая раскрыла подробности интимной сцены с двумя мужчинами
Global Look Press
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Актриса Зендая готовилась к постельной сцене с двумя мужчинами для спортивной драмы «Претенденты». Об этом она рассказала во время недавней премьеры фильма в Италии, сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм, режиссером которого выступил Лука Гуаданьино, рассказывает о соперничестве в мире профессионального тенниса. Основная линия сюжета связана с любовным треугольником, в который втянуты персонажи, которых сыграли Зендая, Майк Файст и Джош О’Коннор.

«С нами работал координатор интимных сцен, он оказался фантастическим профессионалом и очень полезным коллегой», - поделилась актриса.

По словам 27-летней Зендаи, съемочная группа позаботилась о психологическом комфорте артистов.

«Я пообщалась с коллегами, чтобы мы могли найти способ чувствовать себя непринужденно. Мы вместе играли в теннис, вместе совершали прогулки, вместе репетировали. Мы сблизились, и нам стало хорошо друг с другом», - рассказала она о подготовке к съемкам.

В 2022 году Зендая попала в рейтинг самых влиятельных людей мира. На первых страницах выпуска разместились также певица Мэри Джей Блайдж, актер Симу Лю, премьер-министр Барбадос Мия Моттли и исполнительный директор Apple Тим Кук.

Кино Теннис
12 апреля 2024, 11:07
Внучатый племянник Пугачевой сменил фамилию
РИА «Новости»
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Внучатый племянник певицы Аллы Пугачевой сменил фамилию. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Сын ушедшего из жизни брата певицы, Евгения Пугачева, родился в 2011 году. Его взяла под крыло примадонна, однако позже мальчика усыновил водитель звезды, Игорь Польшиков. Между ребенком и семьей шофера возникли очень теплые отношения.

«Может быть, вопрос об усыновлении и не встал бы, но ребенок сам начал называть их папой и мамой. Привязанность мальчика стала главным фактором для принятия такого непростого для Пугачевой решения», - сообщил источник.

После усыновления племянник Пугачевой и сменил фамилию. Несмотря на это, общение между мальчиком и семьей Пугачевой не прекратилось. По сообщениям, ребенок продолжает навещать знаменитую тетю и проводить время в ее доме.

Кроме того, звезда отправляет водителю на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц.

Семья Отношения Алла Пугачева
12 апреля 2024, 10:37
Налоговая начала ликвидацию последнего бизнеса Ингеборги Дапкунайте в России
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба начала ликвидацию последнего предприятия, принадлежащего актрисе Ингеборге Дапкунайте, — ООО «Скиллз Акэдеми». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Федеральная налоговая служба начала ликвидацию последнего предприятия, принадлежащего актрисе Ингеборге Дапкунайте, - ООО «Скиллз Акэдеми». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Организация занималась образовательной деятельностью, включая обучение детей английскому языку, скорочтению, подготовкой к школе. Отсутствие отчетов с 2020 года побудило налоговую принять решение о ее закрытии.

Дапкунайте принадлежит 50% акций, второй половиной владеет ее бывший муж, адвокат и ресторатор Дмитрий Ямпольский.

После начала специальной военной операции Дапкунайте переехала из России в Бельгию.

В Москве актриса жила в элитном жилом комплексе «Резиденция Бенилюкс», расположенном на Новорижском шоссе. Стоимость объектов в поселке варьируется от 150 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Дапкунайте также продала квартиру на Никитском бульваре, однако не выписалась из нее и перестала выходить на связь с покупателями.

Бизнес Шоу-бизнес

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