12 апреля 2024, 23:03

Стало известно, почему не состоится финальный концерт шоу «Маска» на НТВ

РИА «Новости»
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Руководство телеканала НТВ изменило ежегодной традиции по организации финального концерта популярного телешоу «Маска» из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», где люди подверглись атаке террористов. Об этом сообщило «Вокруг ТВ».

Поклонники программы смогут болеть за любимых персонажей дома. Девятый выпуск пятого сезона шоу пройдет 14 апреля. На сцену выйдут Кот, Горилла, Щенок, Бабочка, Енот, Матрешка и Змей Горыныч.

Создатели шоу выразили соболезнования пострадавшим их близким. Руководство проекта добавило, что люди, купившие билеты на концерт, смогут вернуть деньги в кассах. Что касается выхода последнего выпуска сезона, то дата пока неизвестно. При этом поклонники шоу считают, что он выйдет 5 мая.

Ранее член жюри шоу Филипп Киркоров назвал Ларису Долину «врушкой» из-за ее слов, что она не узнала артиста, выступающего в костюме Бабочки. По его словам, она тогда рассекретила персонаж по походке.

Концерты Россия Телевидение Теракт в «Крокусе»
12 апреля 2024, 22:41
Стала известна предварительная причина госпитализации Юрия Куклачева
РИА «Новости»
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Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле» с инфарктом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», - написал он.

По словам сына дрессировщика, его отец почувствовал себя плохо, потому что «переусердствовал» и «выдал все эмоции». В конце первого отделения артисту оказали медицинскую помощь и отправили на скорой в больницу. Куклачев находится в сознании и общается, добавил он.

Ранее Куклачев вспоминал, как в 90-е годы его запугивали бандиты. Они сожгли ему автомобиль после того, как московская мэрия выделила ему под цирк кошек помещение бывшего кинотеатра.

Криминальные авторитеты хотели устроить в здании казино. Тогда Куклачеву пришлось переехать к другу в Великобританию ради собственной безопасности.

Цирки Больницы Концерты Врачи Коты Москва
12 апреля 2024, 22:24
Актер-любитель Никита Локтаев погиб в зоне СВО
РИА «Новости»
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Актер касимовского театра «Аспект» Никита Локтаев погиб в возрасте 30 лет в зоне специальной военной операции. Об этом написали его коллеги в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Актер Касимовского театра „Аспект“ Никита Владимирович Локтаев. Погиб в 2024 году при исполнении воинского долга во время СВО», - сообщили в театре.

Некролог в память о Локтаеве также появился на странице Кораблинакой средней школы имени Героя России Сарычева, которую он окончил. Согласно ему, Локтаев был фельдшером и работал на скорой помощи, в том числе во время пандемии коронавируса. Кроме того, он увлекался театром, и выходил на сцену «для души». Зрители запомнили его по роли в спектакле «Осада».

В зону СВО Локтаев отправился в октябре 2023 года.

Скорая помощь Военные Россия Театры Актеры
12 апреля 2024, 21:17
Умер известный модельер Роберто Кавалли
Freepik
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Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в 83 года. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

По данным издания, кутюрье долгое время болел. Других подробностей пока не приводилось.

В 2023 году известный дизайнер стал отцом в шестой раз. Модель Сандра Нильсон родила ему сына. Нильсон и Кавалли объявили о своих отношениях в 2014-м году.

Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Он учился Академию искусств, где осваивал азы оформления интерьера. Свой собственный бренд - Roberto Cavalli - модельер основал в 1970-х годах. Компания специализировалась на выпуске футболок, джинс и других модных предметов гардероба.

Мода
12 апреля 2024, 21:06
Куклачеву резко стало плохо на юбилейном концерте
РИА «Новости»
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Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева увезли на скорой после ухудшения самочувствия во время его юбилейного концерта в «Вегас холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

Больницы Концерты

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