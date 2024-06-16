Стало известно, почему Алсу не комментирует развод с Абрамовым

«Сам муж уже решил, что пора завершать эти отношения. Оставил хорошее, извините, приданое своей семье, своим детям, своей бывшей супруге и уходит в новую семью», - заявил Цуриков.

Журналист предположил, что Алсу получит огромные отступные при условии, что не расскажет публично причины их развода. Иск о разделе имущества подали в гражданский суд, значит, вопрос уже решен.

Ранее СМИ предположили, что причиной развода певицы и бизнесмена стали его измены. Пара прожила в браке 18 лет, у них трое детей.