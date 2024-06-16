16 июня 2024, 00:19

Стало известно, почему Алсу не комментирует развод с Абрамовым

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Алсу до сих пор хранит молчание и публично не комментирует развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Светский журналист Олег Цуриков предположил, что артистка это делает из-за договора, его слова передает Пятый канал.

«Сам муж уже решил, что пора завершать эти отношения. Оставил хорошее, извините, приданое своей семье, своим детям, своей бывшей супруге и уходит в новую семью», - заявил Цуриков.

Журналист предположил, что Алсу получит огромные отступные при условии, что не расскажет публично причины их развода. Иск о разделе имущества подали в гражданский суд, значит, вопрос уже решен.

Ранее СМИ предположили, что причиной развода певицы и бизнесмена стали его измены. Пара прожила в браке 18 лет, у них трое детей.

Алсу Суд Дети Семья Отношения
16 июня 2024, 00:37
Поклонники заподозрили, что Аршавин готовится стать отцом в пятый раз
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У футболиста Андрея Аршавина может родиться пятый ребенок. Об этом сообщило издание Starhit.

У спортсмена уже есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской и дочь от Алисы Казьминой.

Слухи появились после публикации в соцсетях от новой возлюбленной Аршавина Анны. Поклонники обратили внимание, что живот девушки заметно округлился. Это может указывать на ее беременность.

Будет ли жениться Аршавин - неизвестно. Например, Барановская так и не дождалась заветного кольца. Они прожили в гражданском браке более 10 лет. Футболист ушел от телеведущей, когда она была беременна. По данным журналистов, спортсмен влюбился в новую пассию - Алису. На ней он женился почти сразу, но потом все равно развелся.

Ранее Аршавин рассказал, что отдал Барановской после расставания. Он пожаловался, что ведущая забрала его спортивные трофеи.

Спортсмены Дети Беременность
16 июня 2024, 00:25
Следующий развод. Кристина Асмус жестко подшутила над бывшим мужем
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Кристина Асмус подшутила над бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым. Звезда иронично прокомментировала пост в Instagram*.

Звезда опубликовала несколько фото с их общей дочерью Настей. Девочка была на празднике, устроенном в честь окончания учебного года. Фанаты спросили у знаменитости о том, почему на выпускном ребенка нет отца. Артистка ответила шуткой.

«Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества», - написала она.

Речь идет о браке Харламова с Катериной Ковальчук. Асмус в шутку предположила, что союз ждет аналогичная ситуация, которая произошла с ней. Знаменитости расстались в 2020 году.

Ранее Кристина Асмус показала себя в нетипичном образе. Она опубликовала фото со стрижкой «под мальчика». Смену имиджа звезда объяснила тем, что волосы испортились после осветления.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Дети Деньги Гарик Харламов Кристина Асмус
15 июня 2024, 18:10
Асмус больно подколола Харламова из-за раздела имущества и новой женитьбы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Кристина Асмус намекнула на то, что юморист Гарик Харламов скоро разведется со своей молодой женой и снова будет проходить через болезненную процедуру раздела имущества. Свой комментарий она разместила в соцсети Instagram*.

Асмус опубликовала серию фотографий со своей дочерью. Фотосессию актриса устроила во время школьного праздника по случаю окончания учебного года. Под постом поклонники оставили множество комментариев о том, что на мероприятие не пришел отец девочки - Харламов.

Артистка иронично отметила, что он занят заработком для грядущего развода с новой пассией - Катериной Ковальчук, на которой актер женился в июне.

«Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества», - заявила Асмус, напомнив о скандальном расставании с комиком.

Ранее Асмус снялась в комедийном новогоднем блокбастере «Письмо Деду Морозу», сообщил RT. В фильме также участвовала звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро. На экранах кинотеатров комедия появится в 2026 году.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Соцсети Громкие разводы Instagram Актеры
15 июня 2024, 11:15
«Вы не вписываетесь». Рэперов Гуфа и Slimus заподозрили в пропаганде наркотиков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Движение «Ветераны России» обратилось в МВД с требованием отменить концерты рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Slimus (Вадима Мотылева) и проверить их песни и клипы на пропаганду наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Активисты уже передали заявление в полицию. По данным организации, проживающий в США рэпер Slimus высказывался против проведения спецоперации.

Недавно музыкант прибыл в Россию, чтобы провести пять концертов. Выступления состоятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Калининграде. Последнее мероприятие рэпер собирается провести с Гуфом.

Общественники направили руководствам пяти регионам обращения, в которых призвали запретить выступления Slimus. По словам председателя «Ветеранов России», рэперы «культивируют уничтожение национальной гордости».

«Лжепевцы, вы не вписываетесь в новое время!» - подчеркнул он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить деятельность Slimus. Она напомнила, что музыкант выступал против СВО и критиковал политику России.

Наркотики МВД РФ Концерты Россия Полиция Рэпер Гуф

Новости по теме