Стало известно, почему Алсу не комментирует развод с Абрамовым
Певица Алсу до сих пор хранит молчание и публично не комментирует развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Светский журналист Олег Цуриков предположил, что артистка это делает из-за договора, его слова передает Пятый канал.
«Сам муж уже решил, что пора завершать эти отношения. Оставил хорошее, извините, приданое своей семье, своим детям, своей бывшей супруге и уходит в новую семью», - заявил Цуриков.
Журналист предположил, что Алсу получит огромные отступные при условии, что не расскажет публично причины их развода. Иск о разделе имущества подали в гражданский суд, значит, вопрос уже решен.
Ранее СМИ предположили, что причиной развода певицы и бизнесмена стали его измены. Пара прожила в браке 18 лет, у них трое детей.