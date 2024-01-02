02 января 2024, 14:50

Стало известно, по какой программе учатся дети Пугачевой за границей

РИА «Новости»
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Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* после отъезда за границу продолжают учиться по российской программе. Об этом kp.ru рассказал бывший приятель артистки.

Сначала Лиза и Гарри учились в частной школе в Московской области. После переезда в Израиль двойняшки пошли в местную школу. При этом, как заметил собеседник издания, дети Пугачевой продолжают заниматься по российской программе.

«В частном учебном заведении в Москве им оформили семейное обучение. Плюс у них много дистанционных репетиторов», - пояснил он.

Пока 10-летние Лиза и Гарри учатся в четвертом классе, программа несложная. Поэтому они легко совмещают учебу в израильской школе и дистанционные занятия по образовательной программе РФ. Но в старших классах, когда начнется подготовка к экзаменам, скорее всего, они не будут успевать, заключил собеседник.

Последние два года Пугачева с наследниками ведет кочевой образ жизни. Сейчас она рассматривает возможность переезда в США или Великобританию, где живут ее внуки и дочь Кристина Орбакайте.

Ранее телеведущий Юрий Николаев выразил сожаление, что Пугачева оказалась под влиянием Галкина, подтолкнувшего ее покинуть родину.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Дети Алла Пугачева
02 января 2024, 15:21
Лолита ответила на слухи о своем бегстве из России после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская заявила, что 2023-й был одним из лучших годов в ее жизни, а также отметила, что не собирается уезжать из России. Видеообращение появилось в Telegram-канале артистки.

«У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения!» - подчеркнула Милявская.

Отдельно она выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и в связи с этим вспомнила фразу, которую любил говорить ее отец.

«Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! Такая уж поговорка у майора была. Прекрасная фраза», - заметила певица.

Затем она неожиданно и очень коротко высказалась относительно слухов о своем отъезде из России.

«Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» - заключила артистка.

Ранее она отреагировала на отмену своих концертов после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она привыкает быть домохозяйкой.

«Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», - пошутила певица.

Лолита Милявская
02 января 2024, 11:35
«Опустили с небес». Киркоров подвел итоги 2023 года длинным тостом
РИА «Новости»
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Известный российский артист Филипп Киркоров во время застолья в своем особняке произнес очень длинный тост. Он назвал полезным, когда «опускают с небес на землю». Видео исполнитель опубликовал в соцсети Instsgram*.

По словам Киркорова, 2023 был хорошим годом, подарившим много интересных встреч и эмоций. Артист признался, что жизнь - разноплановая штука, в которой постоянно что-то происходит.

«Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи», - процитировал Киркорова сайт News.ru.

Певец заметил, что в 2023 году ему раскрыли глаза. Теперь Киркоров понял, кто его настоящий друг, а кто - недоброжелатель. Оказалось, что у артиста «немерено» злопыхателей, уточнил сайт kp.ru.

Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. Артиста вырезали из эфиров после его участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой.

*Instagram принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Филипп Киркоров
02 января 2024, 03:43
«Мне открыли глаза». Киркоров пожаловался на врагов
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров пожаловался на врагов в своем новогоднем обращении к поклонникам. Сообщение исполнитель опубликовал в Instagram*.

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», - написал Киркоров.

Певец добавил, что жизнь была бы неинтересной, если бы в ней все было спокойно и позитивно. Он выразил уверенность, что в трудных ситуациях люди начинают «ценить самые элементарные вещи».

Ранее стало известно, что выступления Киркорова вырезали изо всех новогодних программ , в том числе, из «Песни года», после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В частности, в эфир не пустили его совместный номер с певицей Люсей Чеботиной, а также сцены, где певец вместе с другими участниками концерта исполнил легендарную композицию «Песня остается с человеком».

В конце декабря появилась информация, что Киркорова и Лолиту убрали из главного новогоднего концерта «Зимнее Show». Об этом сообщило издание kp.ru.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Филипп Киркоров Концерты Песни Instagram Анастасия Ивлеева
02 января 2024, 02:30
Киркорову нанесли страшный удар, вырезав его из новогодней «Песни года»
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров столкнулся с новым ударом после того, как его вырезали изо всех новогодних эфиров и программ после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Киркорова вырезали из новогодней программы «Песня года» номер, в котором он выступил вместе с певицей Люсей Чеботиной. Также в эфир не пустили сцены, где артист спел с другими участниками концерта легендарную композицию «Песня остается с человеком».

«Поп-короля в изначальном варианте часто показывали, так как он стоял по центру. Но из-за бойкота в срочном порядке пришлось его вырезать», - рассказал «МК» источник.

Телевизионщики переписали строчку песни, которую исполнял Киркоров. В окружении артиста отметили, что для него это стало сильным ударом. Именно выступление на «Песне года» он якобы считает главной наградой для певца.

Ранее сообщили, что впервые за последние 30 лет Филипп Киркоров не появится в новогодних шоу. Так, снятые в ноябре программы с его участием планировали или частично переснять, или просто вырезать сцены с ним. Речь шла о ежегодном «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска» и ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Филипп Киркоров Музыка Телевидение

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