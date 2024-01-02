Стало известно, по какой программе учатся дети Пугачевой за границей

Сначала Лиза и Гарри учились в частной школе в Московской области. После переезда в Израиль двойняшки пошли в местную школу. При этом, как заметил собеседник издания, дети Пугачевой продолжают заниматься по российской программе.

«В частном учебном заведении в Москве им оформили семейное обучение. Плюс у них много дистанционных репетиторов», - пояснил он.

Пока 10-летние Лиза и Гарри учатся в четвертом классе, программа несложная. Поэтому они легко совмещают учебу в израильской школе и дистанционные занятия по образовательной программе РФ. Но в старших классах, когда начнется подготовка к экзаменам, скорее всего, они не будут успевать, заключил собеседник.

Последние два года Пугачева с наследниками ведет кочевой образ жизни. Сейчас она рассматривает возможность переезда в США или Великобританию, где живут ее внуки и дочь Кристина Орбакайте.

Ранее телеведущий Юрий Николаев выразил сожаление, что Пугачева оказалась под влиянием Галкина, подтолкнувшего ее покинуть родину.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.