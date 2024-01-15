15 января 2024, 06:02

Стало известно, от чего умер актер Александр Захаренков

РИА «Новости»
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Актер и каскадер Александр Захаренков скончался вследствие отека мозга, который произошел из-за инсульта. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Гильдию каскадеров.

«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», - рассказали коллеги артиста.

По словам представителя гильдии Юлии, проблему не получилось выявить своевременно, что и привело к отеку мозга.

О смерти каскадера стало известно 14 января. Артисту было 38 лет. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Боец. Рождение легенды», «Господа офицеры: Спасти императора», «Котовский», «Ненависть», «Марго. Огненный крест», СОБР и «Псевдоним: Албанец».

Также мужчина принимал участие в проектах «Я покажу тебе Москву», «Луч на повороте», «Геймеры», «Жена генерала» и других.

Помимо этого, Захаренков участвовал в создании картины «Балканский рубеж», вместе работал на съемочной площадке с актерами Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном во время работы над лентой «Тайны печати дракона».

Фильмы Актеры
15 января 2024, 05:00
Милош Бикович категорично раскритиковал фильм Анджелины Джоли
РИА «Новости»
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Получивший роль в сериале «Белый лотос» сербский актер Милош Бикович рассказал о желании работать в Голливуде. В интервью сайту «Вокруг ТВ» он также прокомментировал работу голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли.

Бикович отметил, что хотел бы построить карьеру в Голливуде. Он получал оттуда предложения, но все они его не устраивали. При этом актер не готов ехать в США и работать официантом в ожидании роли.

Несмотря на желание работать в Голливуде, Бикович довольно резко высказывается о звездах американского кино. Например, он жестко раскритиковал работу Анджелины Джоли «В краю крови и меда». По мнению сербского актера, кино получилось плохим, далеким от реальности и никакой художественной ценности не имеет Актриса выступила в качестве режиссера и сняла фильм о балканском конфликте, где главными героями стала влюбленная пара, которую разлучила война. Когда возлюбленные встретились, молодой человек оказался сербским солдатом, а девушка - военнопленной.

Бикович высоко оценил вторую часть фильма «Холоп». По его словам, там есть изысканные нотки, которых не было в первом фильме.

Кино Голливуд Фильмы Работа Актеры Анджелина Джоли
15 января 2024, 04:57
Чекалины выплатили долг по налогам — Бастрыкин
РИА «Новости»
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Блогеры Велерия и Артем Чекалины выплатили долг по налогам, который составлял 504 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины - прим. ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей», - сообщил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что уголовное дело против семьи блогеров прекратили, но продолжается расследование обстоятельств легализации имущества, полученного незаконным путем.

О погашении задолженности перед налоговой блогерами Чекалиными стало известно в конце ноября. Платеж семейная пара совершала двумя частями. Уголовное дело против Чекалиных прекратили в конце декабря. Блогерам разрешили пользоваться интернетом.

Долги Уголовное дело Налоги Блогеры Россия
15 января 2024, 04:35
"Подлые выходки". Резник разозлился на Вайкуле из-за дня композитора Паулса
РИА «Новости»
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Поэт Илья Резник раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за то, что она не поздравила с днем рождения Раймонда Паулса, которому 12 января исполнилось 88 лет. Его слова передал сайт mk.ru.

«Хотя могла бы и приехать: они же живут рядышком. Но я этому уже не удивляюсь: пусть эти подлые выходки останутся на ее совести», - заявил он.

Поэт отметил, что Вайкуле оказалась «Фомой, не помнящей родства». По его мнению, артистка все равно «уже в прошлом».

Ранее налоговая полиция решила проверить Лайму Вайкуле на статью о реабилитации нацизма после ее высказываний о советских памятниках. Как отмечала знаменитость, монументы не имеют художественной ценности, поэтому их надо снести.

Также певица говорила, что не понимает людей, приклоняющих голову перед памятниками. По мнению Вайкуле, Россия «приватизировала День Победы и русский язык».

Музыка Раймонд Паулс
15 января 2024, 04:18
«Гребу как могу». Лера Кудрявцева ответила хейтерам на едкие комментарии
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на едкие комментарии и оскорбления со стороны хейтеров. Свой ответ звезда опубликовала в Telegram-канале.

«И если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая калоша, старуха, тупая <…> страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и так далее - спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта», - заявила она.

Кудрявцева иронично подметила, что ненавистники знают о жизни телеведущей больше, чем она сама. При этом у самих злопыхателей жизнь счастливая и самая правильная.

«Меня никто не учил как надо, поэтому гребу как могу», - сказала звезда.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа , бывшего хоккеиста ЦСКА Игоря Макарова из-за алкоголя. Она подчеркнула, что не хочет комментировать произошедшее.

Лера Кудрявцева

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