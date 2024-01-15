Стало известно, от чего умер актер Александр Захаренков
Актер и каскадер Александр Захаренков скончался вследствие отека мозга, который произошел из-за инсульта. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Гильдию каскадеров.
«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», - рассказали коллеги артиста.
По словам представителя гильдии Юлии, проблему не получилось выявить своевременно, что и привело к отеку мозга.
О смерти каскадера стало известно 14 января. Артисту было 38 лет. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Боец. Рождение легенды», «Господа офицеры: Спасти императора», «Котовский», «Ненависть», «Марго. Огненный крест», СОБР и «Псевдоним: Албанец».
Также мужчина принимал участие в проектах «Я покажу тебе Москву», «Луч на повороте», «Геймеры», «Жена генерала» и других.
Помимо этого, Захаренков участвовал в создании картины «Балканский рубеж», вместе работал на съемочной площадке с актерами Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном во время работы над лентой «Тайны печати дракона».