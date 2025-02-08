Стало известно, от чего отказался комик Гудков ради заработка в России

По данным издания, стоимость выступления Гудкова на корпоративах поднялась до 2,5 миллиона рублей. Перформанс комика длится пять часов.

Mash утверждает, что Гудков рассматривает возможность частных выступлений перед заказчиками - если тех устроит сценарий. Одним из главных условий артист выдвигает отказ от просьб спеть песню «Я узкий», за которую его неоднократно критиковали в прошлом году.

Шутить о России комик, судя по его райдеру, также отказывается.

В сентябре 2022 года Александр Гудков выпустил пародию на песню Шамана «Я русский». Гудков спел «Я узкий - не в форме яйца, я узкий - всем широким назло».

Выступление артиста вызвало резко негативную реакцию в обществе. Летом 2024 года показы его шоу отменили в Череповце, Тольятти и Мытищах. Комика обвиняли в поддержке Украины. До скандала с пародией на Шамана Гудков зарабатывал за выступление около 1,5 миллионов рублей.